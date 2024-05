Česká republika se spřátelila s Ósakovým mnohookým maskotem Miyaku-Miyaku – SoraNews24 -Japan News

Spolu šťastní…

Už je to nějaký čas Miyaku-Miyaku vyhrál scénu jako oficiální maskot Ósaka-Kansai Expo. Jeho kulovitý tvar a skřípavý sopránový hlas mohou někdy rozdělovat, ale ať už si lidé myslí cokoli, je to tady a my s tím nemůžeme nic dělat – což skutečně dělá z Miyaku-Miyaku ten nejlepší symbol Expo.

Nabízí se však otázka, zda být kapačem přirozeného zákona může být občas osamělý. Doufám, že ne, ale to se naštěstí nemusíme dozvědět, protože dorazil zbrusu nový kamarád maskot a je to Miyaku-Miyaku, horor se zmrzačeným tělem.

▼ Seznamte se s Rene

René je tvor ze skla, známý pro svou znamenitou sklářskou výrobu v Křišťálovém údolí v regionu Čechy v České republice. Je pojmenován po umělci „Cloud“, který zajistil úspěch československého pavilonu během Ósaka Expo v roce 1970.

Česká republika dodnes vděčí za to, že výstavě pomohla dostat jejich sklářské umění na světovou scénu, a ráda jej předvede i tentokrát. Jsou první zemí, která požádala o pavilon, který byl nedávno schválen – s plány na rozsáhlou sklářskou výrobu – a očekává se, že se brzy začne stavět.

▼ Trojrozměrný model proskleného exteriéru českého pavilonu

Mluvčí České republiky řekl, že nejenže byla Miyaku-Miyakuova počáteční záhada, ale také to, jak dobře bylo přijato, chtěl se spřátelit a pobavit se s tím.

▼ Obrázek znázorňující vytvoření skla René

Očekává se, že v pavilonu České republiky budou Reného originální skleněné plastiky, ale také hedvábné verze. Takže si můžete plížit tolik z tohoto baňatého stativu, kolik chcete, aniž byste se museli starat o přeříznutí tepny.

▼ Rene a Miyaku-Miaku museli mít nějaké monumentální zápasy

Zajímavé je, že se zdá, že Rene získává vřelejší přijetí než Miyaku-Miyaku, soudě podle komentářů na internetu.

„Plyšová hračka je zajímavá. Ten divný tvar se musí šít těžko a miluju tu barvu.

„Jsem jediný, kdo si myslí, že to vypadá jako Mickey?“

„Nechte je bojovat. (Přátelsky).“

„Ať už si o těchto věcech myslím cokoli, je skvělé, že si Česká republika našla čas a spřátelila se.“

„Myslím, že je to skvělé. Máme dost roztomilých ikon. A děsivé!

„Vypadá to jako duch zabijáka.“

„Vypadá to, že se snažím nakreslit Pikachu.“

„Musíš mu vyříznout oči, jinak se nepoškodí.“

„Je to poprvé, co jsem viděl lidi mluvit s láskou o Expu obecně.“

„Udělejme výstavu stvoření.“

Myslím, že ty poslední dva komentáře se opravdu do něčeho trefily. V celé historii lidstva toužili lidé vidět monstra v bezpečném a kontrolovaném prostředí, tak proč nepozvat každou zúčastněnou zemi, aby přinesla svůj vlastní rozkošný symbol černého starca? Vím, že budu platit, abych viděl, co každá země přináší, a rozhodně to bude expo jako žádné jiné.

