Srážka asteroidu ukazuje vědcům, jak lépe chránit Zemi

Jednoho podzimního večera v roce 2022 byli vědci z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory zaneprázdněni závěrečnými fázemi planetární obranné mise. Když se Andy Rifkin, jeden z vedoucích týmu, připravoval na vystoupení v přímém přenosu experimentu NASA, kolega zveřejnil fotografii dvojice asteroidů: půl míle široký Didymos, obíhající kolem menšího asteroidu. Jmenuje se dimorphos a byl zachycen asi 7 milionů mil od Země.

„Byli jsme schopni vidět Didymos a tuto malou tečku na správném místě, kde jsme očekávali, že Demorphos bude,“ vzpomíná Rifkin.

Po rozhovoru se Rivkin připojil k davu vědců a hostů, aby na několika velkých obrazovkách sledovali konec mise: V rámci mise vychylování asteroidu zvané DART se k Dimorphosu blížila kosmická loď a zobrazovala jeho skalnatý povrch stále podrobněji.

Poté se v 19:14 srazila s asteroidem zhruba 1300 liber vážící kosmická loď.

Během několika minut členové misijního týmu v Keni a Jižní Africe zveřejnili snímky ze svých teleskopů, na nichž je vidět jasný oblak trosek.

V následujících dnech výzkumníci pokračovali ve sledování oblaku prachu a zjistili, že se proměnil do různých tvarů, včetně shluků, spirál a dvou ohonů podobných kometě. Vypočítali také, že dopad zpomalil oběžnou dráhu Dimorphosu asi o desetinu palce za sekundu, což je důkazem konceptu, že kosmická loď – nazývaná také kinetická impaktor – by mohla zaměřit asteroid daleko od Země a odklonit jej.

To, co je často vidět ve filmech, je „jakýsi druh úsilí na poslední chvíli, to, co rádi nazýváme konečnou fází planetární obrany,“ komentoval Ron Paloz, planetární vědec v laboratoři. Dodal, že pokud se podaří odhalit nebezpečné předměty roky předtím, než se tak stane, je možné použít jiné technologie, jako je kinetické nárazové zařízení.

Pokud by bylo nutné vychýlení, vědci by potřebovali změnit rychlost nebezpečného předmětu, např asteroid Nebo kometa, dost na to, aby neskončila na stejném místě a čase se Zemí, kde obíhá kolem Slunce. To znamená změnu času příletu o nejméně sedm minut, řekl Rivkin: Pokud by se například očekávalo, že objekt velikosti Dimorphos zasáhne Zemi za 67 let, zpomalení zavedené DART by stačilo k přidání až sedmi minut. .

S menším zpožděním mohou výzkumníci v závislosti na nebezpečném objektu použít kombinaci více výchylek, větší kosmické lodě nebo zvýšenou rychlost. „DART je navržen tak, aby ověřoval technologii a určité situace budou nevyhnutelně vyžadovat úpravy,“ řekl Rifkin.

Vědci používají data z DART a menších experimentů k předpovědi velikosti odchylky pomocí počítačových simulací.

Vědci se také zaměřují na typ asteroidu, kterým se zdá být Dimorphos: „hromada suti“, nazývají to, protože se předpokládá, že objekty tohoto typu jsou složeny ze shluků mnoha hornin.

Ve skutečnosti se vědci domnívají, že většina asteroidů velikosti Dimorphos a větších jsou hromady sutin. Jak se vědci stále více dozvídají o hromadách trosek, budou schopni lépe předpovídat odchylky asteroidů nebo komet. V roce 2026 dorazí nová mise na Didymos a Demorphos, aby shromáždila více dat pro doladění počítačových modelů.

Mezitím se výzkumníci snaží naučit co nejvíce v nevítané události, kdy je objeven asteroid nebo kometa, která představuje hrozbu pro Zemi, a je nutná rychlejší reakce.

Vědci se poprvé domnívali, že mnoho asteroidů byly hromady sutin asi před 50 lety. Jejich modely ukázaly, že když se větší asteroidy navzájem srazí, mohou tyto srážky odhodit úlomky, které by se pak spojily a vytvořily nové objekty.

Bylo to však až v roce 2005, kdy vědci spatřili první hromadu sutin: asteroid Itokawa, když jej navštívila a vyfotografovala kosmická loď. Pak, v roce 2018, viděli další asteroid s názvem Ryugu a později toho roku viděli další asteroid, Bennu. Kamera DART také ukázala, že Didymus a Demorphus jsou pravděpodobně stejné druhy.

„Jedna věc je mluvit o hromadách suti, ale druhá věc je vidět zblízka, co vypadá jako hromada kamenů vyhozených z náklaďáku,“ řekl William Bottke, planetární vědec z Southwest Research Institute v Boulderu v Coloradu.