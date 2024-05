„Bezprecedentní“ – oxid uhličitý stoupá desetkrát rychleji než kdykoli v zaznamenané historii

Vědci, kteří provedli podrobnou chemickou analýzu starověkého antarktického ledu, zjistili, že současná rychlost nárůstu oxidu uhličitého v atmosféře je desetkrát rychlejší než kdykoli za posledních 50 000 let.

Výsledky, právě zveřejněné v Proceedings of the National Academy of Sciencesposkytuje důležité nové pochopení období náhlých klimatických změn v minulosti Země a nabízí nový pohled na potenciální dopady klimatických změn v současnosti.

„Studium minulosti nás učí, jak rozdílné je dnešní množství oxidu uhličitého 2 „Dnešní změna je skutečně bezprecedentní,“ řekla Kathleen Wendtová, odborná asistentka na College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences na Oregon State University a hlavní autorka studie.

„Náš výzkum identifikoval nejrychlejší tempo přirozeného nárůstu oxidu uhličitého v minulosti, jaké kdy bylo zaznamenáno, a rychlost, s jakou k němu dochází dnes, tažená převážně lidskými emisemi, je desetkrát vyšší.“

Oxid uhličitý neboli CO2 je skleníkový plyn, který se přirozeně vyskytuje v atmosféře. Když se oxid uhličitý dostane do atmosféry, přispívá k oteplování klimatu v důsledku globálního oteplování. V minulosti hladiny kolísaly v důsledku cyklů doby ledové a dalších přírodních příčin, dnes však stoupají kvůli lidským emisím.

Analýza ledového jádra v Antarktidě

Led, který se na jižním pólu nashromáždil za stovky tisíc let, obsahuje starověké atmosférické plyny zachycené ve vzduchových bublinách. Vědci používají vzorky tohoto ledu, získané vrtáním jader až do hloubky 3,2 kilometrů, k analýze stopových chemikálií a vytváření záznamů o minulém klimatu. Americká národní vědecká nadace podpořila vrtání ledových jader a chemickou analýzu použitou ve studii.

Předchozí výzkum ukázal, že během poslední doby ledové, která skončila asi před 10 000 lety, bylo několik období, kdy se zdálo, že hladiny oxidu uhličitého vyskočily výrazně nad průměr. Wendt řekl, že tato měření nebyla dostatečně podrobná, aby odhalila plnou povahu rychlých změn, což omezuje schopnost vědců porozumět tomu, co se děje.

„Možná byste nečekali, že to uvidíte na konci poslední doby ledové,“ řekla. „Náš zájem však vzbudil a chtěli jsme se vrátit do těchto období a provést podrobnější měření, abychom viděli, co se děje.“

Pomocí vzorků ledového jádra, které rozděluje západní antarktický ledový štít, Wendt a jeho kolegové zkoumali, co se dělo během těchto období. Identifikovali vzorec, který ukázal, že k těmto skokům v oxidu uhličitém došlo vedle chladných období v severním Atlantiku známých jako Heinrichovy události, které jsou spojeny s náhlými změnami klimatu po celém světě.

„Tyto Heinrichovy události jsou opravdu pozoruhodné,“ řekl Christo Boisert, docent na School of Earth, Oceanic and Atmospheric Sciences a spoluautor studie. „Domníváme se, že je to způsobeno dramatickým kolapsem severoamerického ledového příkrovu. To spustí řetězovou reakci, která zahrnuje změny v tropickém monzunu, západní větry na jižní polokouli a tyto velké říhání oxidu uhličitého.“ 2 vycházející z oceánů.“

Porovnejte přirozený a současný nárůst oxidu uhličitého

Během největších přirozených přírůstků se oxid uhličitý během 55 let zvýšil asi o 14 ppm. K skokům došlo jednou za 7 000 let nebo tak nějak. Při dnešních sazbách by velikost nárůstu trvala pouze 5 až 6 let.

Důkazy naznačují, že během minulých období přirozeného nárůstu CO2 zesílily také západní větry, které hrají důležitou roli v hlubinné cirkulaci oceánů, což vedlo k rychlému uvolňování oxidu uhličitého z jižního oceánu.

Jiné výzkumy ukázaly, že tyto západní větry v průběhu příštího století v důsledku klimatických změn zesílí. Nová zjištění naznačují, že pokud k tomu dojde, sníží to schopnost jižního oceánu absorbovat oxid uhličitý vytvořený člověkem, poznamenali vědci.

„Spoléháme na jižní oceán, aby absorboval část oxidu uhličitého, který uvolňujeme, ale rychle sílící jižní větry oslabují jeho schopnost to udělat,“ řekl Wendt.

Studii financovala americká National Science Foundation.