Hledání domovů při hledání jeskyní na Marsu již začalo

Bylo 139 viditelných jeskyní, které splňovaly kritéria týmu, a paní Bradabliasová a její spolupracovníci ručně zkoumali snímky každé z nich. Po ignorování prvků, jako jsou skalní útvary ve tvaru mostu, které zjevně nebyly jeskyněmi, tým analyzoval zbývající prvky podobné kráterům. Výzkumníci se usadili na těch, které se zdály sahat do určité vzdálenosti pod zemí, a poskytli vzorek devíti kandidátských jeskyní.

Paní Bardabiliasová uvedla, že tyto potenciální jeskyně, z nichž největší obsahuje otvor, který by mohl spolknout fotbalové hřiště, si zaslouží bližší pohled. ale žádný z Rovery, které v současnosti operují na povrchu Marsu Dost blízko na to, abyste mohli prozkoumat kteroukoli z těchto jeskyní, takže tato mise prozatím spadá na kosmickou loď obíhající kolem Rudé planety. Paní Bardabelias uvedla, že následné snímky pořízené z HiRISE z různých úhlů a za různých světelných podmínek odhalí nové podrobnosti o těchto jeskyních. Mohl bys Pomozte týmu HiRISE rozhodnout se, co dál střílet Hlasujte pro svou oblíbenou jeskyni.

Je vhodné, abychom Znovu hledám úkryt v jeskyních Když se připravujeme na průzkum nových světů, řekl Glenn Cushing, vesmírný vědec z USGS Astrogeology Science Center a zakladatel katalogu Mars Global Cave Candidate Catalog, který se na výzkumu nepodílí. „To nás zavede zpět na úsvit lidstva.“