Itálie se ve skupině Ligy národů znovu utká s Anglií | Sportovní

Nyon, Švýcarsko (AFP) – Itálie a Anglie byly ve čtvrtek nalosovány do stejné skupiny Ligy národů, příští rok se odehrají poslední dva zápasy mistrovství Evropy.

Do skupiny patří také Německo a Maďarsko, mezi červnem a zářím hrají týmy doma i v zahraničí.

Příští ročník soutěže UEFA bude patřit přípravným zápasům na mistrovství světa, které začíná v listopadu v Kataru.

Mistr světa Francie byl nalosován do skupiny, ve které bylo Chorvatsko, jeho soupeř ve finále mistrovství světa 2018, Dánsko a Rakousko.

Nejlépe hodnocená Belgie je seskupena se sousedním Nizozemskem, Polskem a Walesem.

Španělsko, Portugalsko, Švýcarsko a Česká republika tvoří skupinu D na nejvyšší úrovni Ligy národů.

Vítězové skupin v divizi A postupují na miniturnaj Final Four v červnu 2023, kde budou korunováni na šampiony. Držitelem titulu je Francie, která v říjnu vyhrála poslední ročník.

Od 2. do 14. června jsou na programu čtyři kola skupinových zápasů, další dvě kola se odehrají od 22. do 27. září.

Čtyři skupiny v lize B zahrnovaly silnou remízu mezi Švédskem, Norskem, Srbskem a Slovinskem.

Liga národů rozděluje 55 evropských týmů do tří úrovní po 16 zemích, přičemž sedm menších týmů je na menší čtvrté úrovni.

Vítězové skupin v ligách B, C a D postoupí do výše uvedené ligy pro další skupinovou fázi v roce 2024. Týmy na posledním místě v prvních třech úrovních sestupují o úroveň do dalšího kola.

Týmy se také mohou dostat do kvalifikace mistrovství Evropy 2024 na základě jejich celkového umístění v Lize národů.

Tento formát umožnil Maďarsku, Slovensku, Skotsku a Severní Makedonii kvalifikovat se na Euro 2020.

