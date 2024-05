Vztahy mezi Bhútánem a Českou republikou

Náš zpravodaj Sherab Lamo dělá rozhovor s velvyslankyní České republiky v Bhútánu sídlící v Novém Dillí Eliškou Žigovou o vztahu mezi Bhútánem a Českou republikou a jeho budoucích vyhlídkách.

Jaké jsou hlavní cíle vaší návštěvy Bhútánu?

Tato návštěva je moje třetí návštěva Bhútánu. Takže je to pokaždé jiná bytost, jiný cíl. Pokud tedy mluvíte o této konkrétní návštěvě, bylo to otevření našeho honorárního konzulátu. To znamená, že Honorární konzulát České republiky je nyní oficiálně otevřen a funguje v Thimphu.

Loni jste absolvoval plodnou pětidenní návštěvu Bhútánu, kde jste se setkal s Jeho Veličenstvom králem. V uvedeném období jste vyjádřil silný zájem České republiky o další posilování vztahů mezi našimi zeměmi, zejména v oblasti vzdělávání, transferu technologií a ekonomické spolupráce. Ocenili bychom aktuální informace o jakémkoli vývoji v těchto oblastech od vaší poslední návštěvy.

No, od mé poslední návštěvy jsme měli několik velmi hmatatelných aktualizací. Máme za sebou několik projektů v oblasti výzkumu i kybernetické bezpečnosti. Česká republika nyní rozvíjí svou kybernetickou bezpečnost. Ale i v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu se těšíme na spolupráci.

Co se týče vzdělávání, jde o výměnu studentů. Máme velmi pěkný výměnný systém; Je to velmi povzbudivé. Uvažujeme o rozšíření jedné z těchto oblastí.

Pokud jde o aktualizace nyní, doufám, že to bude efektivnější s přítomností honorárního konzula. Protože jsme pracovali z Dillí, není to tak snadné. Nyní zde budeme mít přímou komunikaci s naším kolegou, honorárním konzulem, Tenzingem Yontenem. Takže si myslím, že to bude efektivnější.

Ale jak jsem řekl, jsou aktualizace v oblasti vzdělávání a kybernetické bezpečnosti a zbytek budeme sledovat. Máme velký zájem vidět Jeho Veličenstvo a toto město všímavosti.

Jak mohou naše dvě země na základě stávajícího přátelství dále posílit naše vztahy, zejména ve vzájemně prospěšných oblastech, jako je vzdělávání, transfer technologií a ekonomická výměna?

Myslím, že potřebujeme více komunikace mezi jednotlivci a mezi společnostmi. Důležité je, že můžeme sjednat různá memoranda o porozumění, nebo můžeme mluvit jako diplomaté a politici na úrovni, ale pak se musíme hlouběji ponořit do konkrétních akcí, které, opět, opravdu doufám, půjdou s naším zdejším konzulátem hladce. . Opravdu bychom chtěli pracovat na vyšší úrovni návštěvnosti, z Bhútánu do Česka nebo naopak. Není snadné pracovat kvůli vzdálenosti. Na druhou stranu je oboustranný zájem vlastně upřímný a založený na skutečném zájmu. Pokusíme se tedy uspořádat nějaká obchodní fóra či výměnné pobyty nejen pro studenty.

Je něco, o co byste se s námi chtěli podělit o vaší návštěvě nebo o vztahu mezi našimi dvěma zeměmi?

Nejprve bych se s vámi rád podělil o svůj vřelý pocit k Bhútánu, který je nový. Bhútán je v České republice velmi oblíbený. Lidé se zajímají o dění v Bhútánu. Moc se necestovalo, protože to v minulosti nebylo jednoduché, ale uvidíme, jak půjde turismus z obou stran. Ale ano, je tu určitá fascinace Bhútánem, abych byl velmi upřímný.

Vaše země je jedinečná a dnes jsme byli svědky tohoto slavnostního zahájení. Není to jen formální podpis a potřesení rukou, je to druh duchovní oslavy, což je podle mě něco, co může Bhútán v budoucnu sdílet s Českou republikou a světem, protože to tak moc potřebujeme.