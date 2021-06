Nové vědecké výzkumy temné stránky měsíce

Vzhledem k tomu, že NASA pokračuje v plánech na více komerčních dodávek na měsíční povrch ročně, vybrala agentura tři nové skupiny užitečného zatížení vědeckého výzkumu, aby lépe pochopila nejbližšího souseda Země. Na opačné straně měsíce přistanou dvě křídla užitečného zatížení, první pro NASA. Všechna tři vyšetřování obdrží lety na měsíční povrch v rámci iniciativy NASA Commercial Lunar Payload Services nebo CLPS, která je součástí přístupu agentury Artemis.

Užitečné zatížení představuje první volbu agentury, která požaduje zaslání návrhů na užitečné zatížení a výzkumná šetření na Měsíci (PRISM).

„Tyto výběry přispívají k našemu rozsáhlému spektru vědeckých užitečných zátěží a vyšetřování, která budou na Měsíc doručena prostřednictvím CLPS,“ řekl Joel Kearns, zástupce přidruženého správce pro průzkum v ředitelství vědeckých misí NASA. „S každým novým výběrem PRISM budeme stavět na našich schopnostech umožnit větší a lepší vědu a předvést technologii, která pomůže připravit astronautům cestu k návratu na Měsíc prostřednictvím Artemis.“

Lunar Vertex, jeden ze tří výběrů, je kombinovaný jasný přistávací modul a rover, který má být dodán do Reiner Gamma – jednoho z nejvýraznějších a nejtajemnějších přírodních prvků na Měsíci, známého jako lunární vír. Vědci plně nerozumí, co jsou měsíční víry nebo jak se tvoří, ale vědí, že úzce souvisí s anomáliemi souvisejícími s magnetickým polem měsíce. Kosmická loď Lunar Vertex provede podrobná měření povrchu magnetického pole měsíce pomocí palubního magnetometru. Data magnetického pole na měsíčním povrchu shromážděná sondou zlepší data shromážděná kosmickými loděmi na oběžné dráze kolem Měsíce a pomohou vědcům lépe pochopit, jak se tyto záhadné měsíční víry formují a vyvíjejí, a také poskytnout další pohled do nitra a jádra Měsíce. Oddělení vede Dr. David Bloit z Laboratoře aplikované fyziky Univerzity Johnse Hopkinse.

NASA také vybrala dvě samostatná křídla užitečného zatížení pro dodávku tandemu do Schrödingerovy pánve, velkého nárazového kráteru na opačné straně Měsíce poblíž jižního pólu Měsíce. Farside Seismic Suite (FSS), jedno ze dvou užitečných zátěží dodávaných do Schrödinger Basin, bude nést dva seismometry: širokopásmový seismometr a krátkodobý senzor. NASA změřila seismickou aktivitu na blízké straně měsíce jako součást programu Apollo, ale FSS vrátí první seismická data agentury ze vzdálené strany měsíce – potenciální budoucí cíl pro astronauty Artemis. Tato nová data by mohla vědcům pomoci lépe pochopit tektonickou aktivitu na odvrácené straně Měsíce, odhalit, jak byla odvrácená strana Měsíce ovlivněna malými meteority, a poskytnout nová omezení vnitřní struktury Měsíce. Služba FSS bude i nadále po dobu životnosti sondy odebírat data na měsíčním povrchu několik měsíců. Aby přežil dvoutýdenní lunární noci, bude balíček FSS soběstačný s nezávislým napájením, komunikací a tepelnou kontrolou. Dr. Mark Banning z NASA Jet Propulsion Laboratory v Kalifornii vede tuto skupinu užitečných zatížení.

Sbírka lunární vnitřní teploty a materiálů (LITMS), další užitečné zatížení vázané na Schrödingerovu pánev, je sada dvou nástrojů: Lunar Magnetotelluric Sounder a Lunar Magnetotelluric Sounder. Tato sada užitečného zatížení bude zkoumat tok tepla a elektrickou vodivost lunárního vnitřku v Schrödingerově pánvi a poskytne hloubkový pohled na vnitřní mechanický tok a teplo měsíce. Data LITMS také doplní seismická data získaná FSS, aby poskytla ucelenější obraz blízkého a hlubokého povrchu odvrácené strany Měsíce. Dr. Robert Grimm z Jihozápadního výzkumného ústavu vede tuto skupinu užitečných zatížení.

I když jsou tato rozhodnutí konečná, jednání o každé výši odměny pokračují.

„Tato vyšetřování demonstrují sílu CLPS při poskytování velké vědy v malých baleních a zajišťování přístupu k měsíčnímu povrchu při řešení vysoce prioritních vědeckých cílů pro Měsíc,“ uvedla Laurie Glaese, ředitelka divize planetárních věd NASA. „Když vědci analyzují tato nová data spolu s měsíčními vzorky vrácenými z Apolla a údaji z našich mnoha orbitálních misí, rozšíří naše znalosti o měsíčním povrchu a interiéru a rozšíří naše chápání klíčových jevů, jako je zvětrávání vesmíru, aby informovaly budoucí mise s posádkou na Měsíc a dále. “

Na základě těchto rozhodnutí bude NASA spolupracovat s kanceláří CLPS v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu na vydávání příkazů k misím, aby tyto skupiny nákladu byly dodány na Měsíc v časovém rámci 2024.

Pro tyto skupiny užitečného zatížení agentura také vybrala dva vědce projektu, kteří budou koordinovat vědecké činnosti, včetně výběru míst přistání, vývoje provozních konceptů a archivace vědeckých údajů získaných během povrchových operací. Dr. Heidi Haviland z Marshallova střediska kosmických letů NASA v Huntsville v Alabamě bude koordinovat dodávku plánovanou na dodání Rainerovi Gama a Dr. Brent Gary z Goddardova střediska kosmických letů NASA v Greenbeltu v Marylandu bude koordinovat dodávky užitečného zatížení do Schrödingeru Umyvadlo.

CLPS je nezbytnou součástí úsilí o měsíční průzkum NASA Artemis. Vědecké a technologické užitečné zatížení zaslané na měsíční povrch jako součást CLPS pomůže položit základ pro lidské mise a udržitelnou přítomnost člověka na měsíčním povrchu. Agentura udělila poskytovatelům CLPS šest ocenění za objednávku mise za lunární dodávku mezi koncem let 2021-2023, přičemž další ceny se očekávají minimálně do roku 2028.