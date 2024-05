UH OH: Více než 100 lidí v Humboldtu bylo minulý týden vystaveno spalničkám (ale většina je pravděpodobně imunní, říká DHHS) | Lost Coast Outpost

Tisková zpráva ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Humboldt County:

Personál veřejného zdravotnictví byl v kontaktu s nejméně 109 lidmi, kteří byli vystaveni spalničkám poté, co někdo infikovaný virem navštívil koncem minulého týdne dvě místa v Eurece, a každý, kdo se domnívá, že mohli být vystaveni, ale nebyl kontaktován, je požádán, aby volejte 707-268-2182.

Z rozhovorů, záznamů o vakcínách a v některých případech testování imunity vyplývá, že většina lidí, o kterých bylo známo, že byli vystaveni, byla pravděpodobně imunní vůči spalničkám a 10 jedincům byla poskytnuta postexpoziční profylaxe, která může být podána až 72 hodin po expozici.

V pátek 10. května vydalo ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Humboldt County tiskové prohlášení, v němž informovalo komunitu, že jednotlivci, kteří navštívili Days Inn by Wyndham, 270 Fifth St. v Eureka od čtvrtka 9. května od 14:00 do pátku 10. května ve 3:00 nebo na pohotovostním oddělení v nemocnici Providence St. Joseph, 2700 Dolper Street v Eurece. V pátek 10. května mezi 2:30 a 6:30 mohli být vystaveni spalničkám.

Pokud se v uvedených dobách nacházíte v některém z těchto míst a nebyli jste v kontaktu s personálem veřejného zdraví, zavolejte prosím na číslo 707-268-2182, ať už máte příznaky či nikoli. Zdravotní sestra posoudí vaši potenciální expozici, pomůže určit váš imunitní stav a poskytne další informace.

Každý, kdo se nakazí virem po expozici minulý týden, začne přenášet infekci kdekoli od pátku brzy ráno do 31. května. Pokud si myslíte, že byste mohli mít spalničky, kontaktujte svého poskytovatele primární péče nebo veřejné zdraví. Fyzicky nechoďte do zdravotnického zařízení.

Podle kalifornského ministerstva veřejného zdraví jsou spalničky vysoce nakažlivý virus, který žije v nosním a krčním hlenu infikované osoby. Na ostatní se může šířit kašláním a kýcháním. Virus může žít až jednu hodinu ve vzdušném prostoru poté, co infikovaná osoba opustila oblast a další osoby, které Dýchání kontaminovaného vzduchu nebo dotyk s infikovaným povrchemDotykem jejich očí, nosu nebo úst se pak může nakazit.

Může trvat 7 až 21 dní, než se příznaky objeví po expozici spalničkám, a příznaky obvykle začínají horečkou, která trvá několik dní, po níž následuje kašel, rýma, konjunktivitida (růžové oko) a vyrážka. Vyrážka se obvykle objeví nejprve na obličeji, podél linie vlasů a za ušima a poté postihne zbytek těla. Infikovaní lidé jsou obvykle nakažliví přibližně čtyři dny před začátkem vyrážky do čtyř dnů poté. Těžkými onemocněními a komplikacemi spalniček jsou nejvíce ohroženy děti do 5 let a lidé, kteří jsou těhotní nebo mají oslabený imunitní systém.

Spalničky jsou onemocnění, kterému lze předcházet očkováním. Vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) je 97% účinná v prevenci onemocnění. Pro více informací o vakcíně kontaktujte svého poskytovatele primární péče a navštivte cdc.gov/measles/vaccination.html.

Většina záznamů o digitální imunizaci dětí a mládeže je k dispozici prostřednictvím registru digitálních vakcín Kalifornského ministerstva veřejného zdraví: myvaccinrecord.cdph.ca.gov.