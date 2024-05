Fosilie chytí bratrance hvězdice v procesu samotného klonování

Některé křehké hvězdy dávají ruku a nohu (a další přívěsek) k šíření. Když páření není časté, tito mořští tvorové podobní hvězdici se rozdělí napůl. Každá strana pak doroste chybějící polovinu a vytvoří dvě identické kopie původního zvířete.

Tento proces, známý jako klonální fragmentace, praktikuje přibližně 50 existujících druhů křehkých hvězd a jejich příbuzných mořských hvězd. Vědci však zjistili, že je obtížné určit, kdy se křehké hvězdy, dlouhodobá skupina ostnokožců, začaly tímto způsobem rozmnožovat.

Nedávno objevená fosilie z Německa posouvá původ klonování mořských hvězd zpět o více než 150 milionů let. V článku zveřejněném ve středu v Proceedings of the Royal Society Btým vědců popisuje fosilii křehké hvězdy, která zkameněla při regeneraci tří z jejích šesti končetin.

„Je to první fosilní důkaz tohoto jevu,“ řekl Ben Thuy, paleontolog z Národního přírodovědného muzea v Lucembursku a autor nové studie. Dodal, že vzorek ukazuje, že „klonální fragmentace je ve skutečnosti mnohem starší, než si lidé dříve mysleli“.