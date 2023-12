Živé aktualizace losování Euro 2024: Skupinová fáze, nejnovější rozpis turnajů, všechna rozlosování byla dnes odhalena

12 týmů, které se utkají o tři spodní místa v play-off, tak již učinilo na základě své kampaně Ligy národů 2022-23, spíše než kvalifikačního úsilí na Euro 2024.

Aby týmy A, B a C Ligy národů zaručily postup do play-off, musely svou skupinu vyhrát. Tyto rozdíly byly následující: – liga A: Chorvatsko, Itálie, Nizozemsko, Španělsko; liga B: Bosna a Hercegovina, Izrael, Skotsko, Srbsko; Liga C: Gruzie, Řecko, Kazachstán, Türkiye.

Některé z těchto zemí dokázaly dopadnout lépe a ve svých kvalifikačních skupinách skončit na prvních dvou místech, což znamená, že kvalifikační místa byla předána dalším týmům s nejlepším hodnocením. Na základě výkonu v Lize národů jsou týmy nasazeny do lig A, B a C, přičemž vítězové skupin jsou na vrcholu.

Například Dánsko dostalo 12 bodů, nejvíce bodů mimo vítěznou skupinu, takže skončilo na pátém místě. To znamená, že pokud si některý z lídrů skupiny zajistí místo na Euro 2024 kvalifikací, budou Dánové fakticky první rezervou pro postup do play-off.

