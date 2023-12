Česká republika 2-3 Severní Irsko: Paddy McNair skóroval dvakrát, protože návštěvníci boj přežili | fotbalové zprávy

Paddy McNair skóroval dvakrát, když Severní Irsko překonalo zápas od České republiky ve druhém poločase a vyhrálo 3:2 v přátelském utkání v Praze.

Tým Michaela O’Neilla měl dobrou hodnotu, protože se ujali vedení 3:0 v poločase, když Jonny Evans přidal McNairův otvírák (9′) poté, co Česká republika nedokázala překonat standardní situaci (23′).

McNair se vrhl na přihrávku Stevena Davise a vstřelil třetí gól hostů (40′), ale po kolapsu proti Nizozemsku bylo Severní Irsko vděčné za závěrečný hvizd po vyrovnání ve druhém poločase.

Výkon domácích se po přestávce dramaticky zlepšil, protože rychlé góly Vladimira Derridy (67′) a Alexe Krále (68′) hrozily, že zkazí noc Severního Irska, ale to, co se stalo v Rotterdamu, se nebude opakovat.



obrázek:

Jonny Evans slaví poté, co v pondělí vstřelil druhý gól Severního Irska



Hodnocení hráčů Česká republika: Pavlenka (5), Řezník (5), Kudela (6), Krejčí (6), Hausbauer (6), Kremencič (6), Kalvach (6), Kubiš (6), Zmerhal (6), Král (7). Simic (6) ponorky: Borrell (6), Silostka (6), Derrida (7), Masopust (6), Ondrášek (8), Čech (6), Severní Irsko: McGovern (6), C McLaughlin (7), Flanagan (7), J Evans (8), S. Davis (7), Boyce (7), Dallas (6), Thompson (6), McNair (9), White (8), Cathcart (7) ponorky: Savile (6), McGinn (6), Cy Evans (6), Magennis (6) Můž zápasu: Paddy McNair.

O’Neill nedokázal zvítězit v žádném ze svých předchozích 12 venkovních přátelských utkání jako trenér Severního Irska, ale poté, co Ronald Koeman popsal styl svého týmu jako „špatný na pohled“, toto byl šťastný 13. zápas a perfektní reakce.

Navzdory euforii Anglie po pátečních 43 zápasech bez porážky v kvalifikacích na mistrovství světa a na Euro bylo kolem Stade Generali spousta volných míst – a to se ukázalo po vystoupení primátora pro Čechy, který provedl 10 změn .

Hosté přežili rané zděšení, když Evansův špatný odklon umožnil Josefu Hausbauerovi přejít na Radima Rezníka, aby zamířil k brance, ale Michael McGovern – po návratu na stranu – jeho snahu ze šesti yardů zablokoval.



obrázek:

Český obránce Ondřej Kudela soupeří o míč s Liamem Boycem



Ale byli to O’Neillovi muži, experimentující s rozestavením 3-5-2, kdo prolomil patovou situaci, když v deváté minutě skóroval McNair, chytil se za nízký centr Liama ​​Boyce a pod brankářem Jiřím Pavlenkou překonal svého muže k palbě.

Novinky týmu O’Neill přešel na rozestavení 3-5-2, když provedl šest změn na straně, která prohrála s Nizozemskem. Flanagan se připojil k Evansovi a Cathcartovi v obraně, s McLaughlinem a Dallasem na krajním obránci. Boyce a White začali vpředu, zatímco Thompson začal ve středu pole vedle Davise a McNaira.

Česká republika pokračovala v nebezpečné hře přihrávkou před svou branku a málem připravila dvě šance Boyce a Stuarta Dallase.



obrázek:

McNair zaznamenal druhé místo, když dominovalo Severní Irsko



Ve 23. minutě byl stav 2:0, když rohový kop způsobil chaos v pokutovém území Česka. Snaha Toma Flanagana byla zblokována, ale míč spadl a Evans jej nastřelil do sítě.

O několik sekund později byl zblízka vystřelen Gavin White a domácí pak promarnili svou největší šanci prvního poločasu, když Kral překonal McLaughlina zleva a stáhl míč zpět k Michaelu Kremencicovi, ale ten nedokázal najít síť.

Situace se pro Čechy zhoršila ve 40. minutě, kdy Davis přihrál míč z vlastní poloviny a McNair se řítil k brance a v klidu dribloval kolem brankáře, než napálil míč do sítě.



obrázek:

Góly české reprezentace vstřelili Vladimír Derrida a Alex Král



Anglická hvězda Zdeněk Ondrásek nastoupil do druhého poločasu a oživil český útok, ale Craig Cathcart předvedl výborný zákrok a odepřel mu okamžitý zásah, chvíli poté, co jeho střelu Ladislav Krejčí uklidil McGovern.

Další dobrou šanci na prahu hodiny postavil Ondrásek Jan Kubiš, ale střídající střílel vedle, protože domácí i nadále ukazovali větší naléhavost, Severní Irsko nakonec v rozmezí dvou minut dvakrát zaostávalo.

Tým Jaroslava Šilhavého se stáhl, když Derridova stoupající střela přes zaplněné pokutové území byla pro McGoverna příliš horká. Než se Severní Irsko stačilo nadechnout, Kral vyrazil vpřed a vstřelil druhý gól do levého dolního rohu sítě.

Ale poté, co v Nizozemsku senzačně inkasovali dva góly v přestávce, Severní Irsko udrželo nervy v dalších čtyřech minutách, aby uspělo tam, kde Anglie selhala.

Analýza: „Ukázali jsme odhodlání a hodně srdce“

Bývalý obránce Severního Irska Gareth McAuley řekl Sky Sports News:

„Dnes večer šlo opravdu o výsledek. Ukázali statečnost, odhodlání a hodně srdce.“

„Je to první venkovní přátelské utkání, které jsme vyhráli ve 13 zápasech, takže je to velký výsledek, zvláště po včerejší noci.

„Čtyři střídání udělala pro český tým obrovský rozdíl a změnila průběh zápasu. Vrátila nás zpět a my jsme většinu druhého poločasu bránili. Byl to silný výkon a Michael na něj bude velmi hrdý.“



obrázek:

Severní Irsko slaví po silné výstavě v prvním poločase v Praze



Muž zápasu – Paddy McNair

McNair byl hybnou silou jiskřícího představení v prvním poločase Severního Irska, překypujícího silou a tempem v protiútoku. Jeho úvodní gól byl perfektně vstřelen po nedbalé české obraně, než jeho druhý ukázal energii a drajv, který dokáže poskytnout ve středu zálohy, když prohání domácí páteř.

„Vítězství znamená hodně“

Trenér Severního Irska Michael O’Neill: „První poločas byl vynikající z hlediska kvality naší hry, našeho tlaku a vstřelených branek.

„Věděli jsme, že ve druhém poločase budeme pod tlakem. Možná ty dva góly padly příliš rychle, když se skóre změnilo z 3:0 na 3:2, což nám situaci zkomplikovalo, ale hráči dobře bránili. Znamenalo to pro nás hodně.“ Ten zápas jsme dokázali vyhrát a to se projevilo na chování hráčů.

„Žádný tým nedominoval 90 minut. Rozhodli se využít své šance a dát více hráčů dopředu a ztížili nám kontrolu věcí a hru zezadu.“

„Byla to jejich chyba stejně jako naše, a pak to začalo být trochu stresující. Je to druhý zápas v krátkém čase. Psychologicky nechcete přijít o silný náskok a možná znovu hrát s míčem.“ .“ Trochu rychlejší.

„Podíváme se na druhý poločas, jsou věci, které jsme mohli udělat lépe, ale nejdůležitější je přijít sem a získat výsledek, a to se nám povedlo.“

Statistiky Opta

Severní Irsko vyhrálo venkovní přátelský zápas poprvé od srpna 2006 (proti Finsku).

Severní Irsko vstřelilo tři góly v prvním poločase v mezinárodním utkání venku poprvé od března 2000, kdy porazilo Maltu 3:0.

Paddy McNair vstřelil tři góly v posledních čtyřech zápasech za Severní Irsko poté, co nedokázal skórovat ve svých prvních 28 zápasech za národní tým.

Co pak?

Severní Irsko nyní ve skupině C kvalifikace Evropského poháru národů bude 16. listopadu hostit Nizozemsko, před cestou do Německa 19. listopadu, oba zápasy začnou v 19:45 a budou vysílány živě. Sky Sports.