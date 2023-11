Na projektech Evropské kosmické agentury – Brněnského deníku jsou zapojeny desítky českých firem a odborníků

Česká republika vstoupila do ESA před 15 lety. Na projektech ESA se přímo podílí více než 60 českých firem, další desítky jsou kontraktory. Kredit: Freepik.

Praha 28. listopadu (ČTK) – České firmy, výzkumné a akademické instituce se zapojily do více než 600 projektů Evropské kosmické agentury (ESA), agentury koordinující spolupráci evropských zemí v oblasti vesmírných misí, startů a výzkumu. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou včera vydalo ministerstvo dopravy.

Česká republika vstoupila do ESA před 15 lety. Na projektech ESA se přímo podílí více než 60 českých firem, další desítky jsou kontraktory.

S ESA spolupracuje více než 20 českých akademických institucí a center kosmického výzkumu. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že českým firmám a akademickým institucím vstup do ESA velmi prospěl a Česká republika patří mezi země, které se věnují inovativním a progresivním řešením s průmyslovými a různorodými aplikacemi. Každodenní život.

Česká republika investuje do ESA ročně více než 1,5 miliardy Kč. Škrty plánované v rozpočtu na příští rok neovlivní vesmírné aktivity, protože tyto investice zemi prospívají, řekl Kupka. „Za každou korunu vynaloženou na vesmírné aktivity se do naší ekonomiky vrací sedm až osm korun. Investice do vesmírných aktivit v ESA se nám tedy rozhodně vyplatí,“ tvrdil.

Ministr zahraničí John Lipowski (Piráti) uvedl, že členství v Evropské kosmické agentuře je také důležité pro geopolitické ukotvení a bezpečnost země. „Česká zahraniční politika prosazuje mírové, transparentní a odpovědné chování při průzkumu a využívání vesmíru. Nedávno také Česká republika přijala smlouvu Artemis, která stanovuje zásady pro mírový průzkum vesmíru,“ poznamenal.

České firmy pracují v rámci ESA na různých technologických projektech, jako jsou flexibilní solární panely, vysoce přesná optika včetně vývoje monokrystalů se speciálními vlastnostmi, monitory a štíty záření a využití precizního zemědělství, letectví nebo satelitní navigace. Železničáři ​​Čeští vědci se podílejí na velkých misích, jako je vesmírný dalekohled EUCLID, mise Solar Orbiter a mise JUICE k ledovým měsícům Jupiteru.

České centrum pro kosmický výzkum v současné době připravuje dvě české vesmírné mise AMBIC a QUVIK, kterých se zúčastní několik českých společností. Mise AMBIC (Ambitious Czech Satellite) bude poskytovat satelitní snímky pro vládní účely. Většina dat je však dostupná i soukromému sektoru. FAST (Fast Ultraviolet Kilonova Surveyor) je ultrafialový vesmírný dalekohled, který se zaměří na pozorování krátkodobých vysokoenergetických dějů ve vesmíru, jako jsou srážky neutronových hvězd nebo černých děr.

Evropská kosmická agentura byla založena v roce 1975 a rozrostla se na 22 členských států. Věnuje se vývoji špičkových vesmírných technologií, obecně použitelných na Zemi, přenosu vědeckých poznatků do praxe a využití dat a služeb z družicových systémů v běžném životě. Její činnost je založena na průmyslové a vědecké spolupráci mezi členskými zeměmi. Roční rozpočet ESA se pohybuje kolem 6,5 miliardy eur, skládá se z příspěvků členských států a Evropské unie.



https://brnodaily.com/2023/11/28/news/dozens-of-czech-firms-and-experts-involved-in-european-space-agency-projects/https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2023/11/woman-with-telescope-watching-stars-stargazing-woman-night-sky-1024×659.jpg https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2023/11/woman-with-telescope-watching-stars-stargazing-woman-night-sky-150×97.jpg Česká republika / SvětČeská republika, Evropská kosmická agentura, Zprávy, VýzkumČeská republika vstoupila do ESA před 15 lety. Na projektech ESA se přímo podílí více než 60 českých firem a další desítky jsou kontraktory. Kredit: Freepik. Praha 28. listopadu (ČTK) – České firmy, výzkumné a vzdělávací instituce se zapojily do více než 600 projektů Evropské kosmické agentury…ČTKSek

tisková agentura[email protected]Autor knihyBrněnský deník