Vyšetřování zjistilo, že ruské špionážní lodě byly podezřelé ze shromažďování zpravodajských informací v severních vodách

(CNN) Rusko má podle společného vyšetřování veřejnoprávních stanic ve Švédsku, Dánsku, Norsku a Finsku flotilu podezřelých špionážních lodí operujících v severních vodách jako součást programu potenciální sabotáže podmořských kabelů a větrných elektráren v regionu.

hlasatelé Použila analýzu dat, zachycenou rádiovou komunikaci a zpravodajské zdroje, aby ukázala, jak asi 50 lodí shromažďovalo zpravodajské informace za posledních 10 let pomocí podvodního monitorovacího zařízení k mapování klíčových míst potenciální sabotáže, uvedly norské NRK a švédské SVT.

Ruské lodě podle NRK proplouvaly vojenskými výcvikovými oblastmi, důležitými nalezišti ropy a zemního plynu, malými letišti, hlubinnými doky a strategicky důležitými uzly pro norské ozbrojené síly. Vyšetřování také uvedlo, že ruské lodě se náhle objevily po cvičení NATO. Norsko a Dánsko jsou zakládajícími členy NATO Finsko se připojilo začátkem tohoto měsíce – k nelibosti Moskvy – a Švédsko se snaží následovat.

Jedna loď v centru vyšetřování, Admirál Vladimirskij, byla oficiálně používána pro podvodní výzkumné mise, ale podle zprávy je to ruská špionážní loď. Vysílatelé sledovali pohyb člunu a zjistili, že měsíc putovala severními vodami s vypnutým vysílačem, aby zůstala skrytá, plavila se poblíž větrných elektráren a také přes námořní výcvikové oblasti švédských ozbrojených sil, uvedla SVT.

Když se k lodi na moři mezi Švédskem a Dánskem přiblížil televizní štáb dánské veřejnoprávní stanice DR, objevil se na palubě maskovaný muž, který měl na sobě neprůstřelnou vestu a ozbrojený útočnou puškou, a incident zachytila ​​kamera.

Maskovaný muž se objevil na palubě admirála Vladimirského, která byla středem vyšetřování, které našlo ruskou flotilu podezřelých ze špionážních lodí v severních vodách.

Vyšetřování také konstatovalo, že ruské rybářské plavidlo Taurus, které v letech 2015 až 2022 převáželo ryby do Norska, se objevilo na neobvyklých místech, směřovalo přímo k vojenským střelnicím a poblíž vojenských základen, kde je zakázána námořní doprava. NRK oznámila, že v jednom případě se zdá, že Taurus přestal lovit a šel přímo do města Ålesund, kde prošel velkým cvičením NATO v oblasti Trondelag.

Rusko ve středu obvinění ve zprávě odmítlo a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov je označil za „nepodložené“, když CNN požádala o komentář.

„Teď to vidíme velmi jasně. Rusko říká, že spolupráce se Západem skončila, teď je to konfrontace,“ řekl NRK v reakci na zprávu šéf norské zpravodajské služby Nils Andreas Stenssens.

Norská zpravodajská služba okamžitě nereagovala na žádost CNN o komentář.

Vyšetřování přichází poté, co nizozemští zpravodajští úředníci varovali, že se Rusko pokusilo získat informace, aby se připravilo na možnou sabotáž kritické infrastruktury v jejich části Severního moře.

„Před pár měsíci jsme viděli, že ruské lodě, ruská loď, chtěly vplout do oblasti, kde jsou holandské zahrady větrných mlýnů v Severním moři, se záměrem zjistit, jak je na tom tato farma velí a řízení, a jak to je,“ řekl pro novináře Jan Soelens, šéf nizozemské vojenské zpravodajské a bezpečnostní služby (MIVD). „Takže tohle byla hrozba… Bylo to poprvé, co jsme viděli ruskou loď vplout do oblasti farem větrných mlýnů, aby provedla svůj průzkum.“

Výzkumník Královské norské námořní akademie Ståle Ulriksen, který asistoval při vyšetřování, řekl NRK, že se domnívá, že v severních vodách by mohlo být více než 50 ruských špionážních lodí. Bylo citováno, že řekl: „Mluvíme o velmi velkém systému. Velmi velké flotile. Dohromady mluvíme o několika stovkách.“

První z několika bude vysílán ve středu na DR v Dánsku, NRK v Norsku, SVT ve Švédsku a Yle ve Finsku.

Diplomatické napětí mezi Moskvou a Helsinkami byla eskalována Poté, co Finsko vstoupilo do koalice. Země opustila svůj dlouhodobý neutrální postoj a stala se členem NATO jako domácí podporu pro připojení k alianci, která vznikla po ruské invazi na Ukrajinu.

Přistoupení znamená velký posun v bezpečnostním prostředí v severovýchodní Evropě a přidává k hranicím aliance s Ruskem asi 1300 km (830 mil).

Moskva tehdy varovala, že další rozšiřování NATO nepřinese Evropě větší stabilitu, a uvedla, že posílí síly u Finska, pokud aliance pošle do nového členského státu nějaké vojáky nebo techniku.