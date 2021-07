Po schválení odbornou komisí se předseda vlády rozhodl zastavit třetí dávku vakcíny pro starší Izraelce

Předseda vlády Naftali Bennett by měl oznámit podporu starším Izraelcům, aby dostali třetí dávku vakcíny proti koronavirům poté, co ve středu v noci přikývla na průkopnickou iniciativu vláda jmenovaná skupinou zdravotnických odborníků.

Postoj výboru bude představen Bennettovi a ministrovi zdravotnictví Nitzanovi Horowitzovi během čtvrtečního dopoledního zasedání, po kterém se očekává, že předseda vlády ohlásí podporu Izraelcům ve věku nad 60 let, aby dostali třetí dávku vakcíny.

Hlasování výboru nebylo podle hebrejských médií jednomyslné, ale většina podpořila posilovací dávky pro starší Izraelce, a to na pozadí nárůstu počtu vážně nemocných pacientů v posledních týdnech.

Počet nových kriticky nemocných pacientů vzrostl z 20 v pondělí na 33 v úterý na 41 ve středu.

Podle odhadů zdravotnických pracovníků bude do konce srpna celkem 1 000 vážně nemocných pacientů.

Během diskuse ve středu večer byl panelu představen údaj, který ukázal účinnost vakcíny v prevenci závažných onemocnění u osob starších 60 let, které byly očkovány v lednu, vzrostla z 97% v dubnu na 81% v červenci.

Zatímco většina odborníků podporovala dávání třetí dávky Izraelcům ve věku nad 60 let, někteří upřednostňovali zvýšení minima na 65 let. Haaretz citoval anonymní odborníky, kteří vyjádřili znepokojení nad nedostatkem údajů o třetí dávce a zároveň připustili, že odložení rozhodnutí o této otázce může mít vážné důsledky.

Muž dostane třetí dávku vakcíny proti koronavirům Pfizer-BioNTech v Sheba Medical Center, 12. července 2021 (Jack Guez / AFP)

Panel byl také představen s údaji ze Spojeného království, kde pokles účinnosti vakcín nebyl tak výrazný, možná proto, že tamní příjemci museli čekat tři měsíce mezi první a druhou dávkou, na rozdíl od Izraelců, kteří čekali téměř tři týdny.

Jakmile se Bennett rozhodne, věc spadne na ředitele ministerstva zdravotnictví Nachmana Ascha, jehož souhlas je nutný, aby byla třetí dávka široce dostupná. Izrael začal Správa Třetí posilovací dávka dva týdny předem pro osoby se silně oslabeným imunitním systémem, což vytváří globální precedens.

Bennett již v úterý naznačil, že Izrael směřuje k distribuci posilovací dávky.

„Věřte mi, jsme nad těmito věcmi,“ řekl Bennett během návštěvy pečovatelského domu v Jeruzalémě. “Minimálně měsíc.” [we’ve been working on] Věci, které musí odejít. Bylo to velmi blízko. Čím méně se o tom mluví, tím větší je šance, že se to stane. Jsem do toho. “

Někteří analytici ano Varoval také, že čísla o účinnosti vakcíny podléhají zásadním chybám Kvůli kombinaci faktorů, včetně otázek, zda existují přesné údaje o úrovních infekce u neočkovaných, což je pro tyto statistiky zásadní.

Zahraniční pracovníci a žadatelé o azyl, kterým chybí zdravotní pojištění, dostanou vakcínu COVID-19 v očkovacím středisku v jižním Tel Avivu 28. července 2021 (Miriam Alster / Flash90)

Bennett v úterý zopakoval svůj požadavek, aby kdokoli způsobilý, který ještě nebyl očkován, aby tak učinil co nejdříve.

Údaje ministerstva zdravotnictví ukázaly, že 2 269 Izraelců mělo v úterý pozitivní test na COVID-19, což je nárůst, který nebyl zaznamenán od poloviny března. Ve středu bylo v Izraeli 149 závažných případů, což je více než dvojnásobek počtu před týdnem.

Otázka posilovacích injekcí je v diskusi, uvedl v neděli Dr. Anthony Fauci, přední americký odborník na infekční choroby.

Fauci uvedl, že vládní experti revidují časná data, když zvažují, zda doporučit očkovaným jedincům provést posilovací dávku. Poznamenal, že některým z nejzranitelnějších skupin, jako jsou transplantace orgánů a pacienti s rakovinou, je „pravděpodobně“ doporučeno, aby je používali k posilovacím injekcím.