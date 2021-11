Florbal je zpět!

Olly Hogben je zkušený multisportovní komentátor, který byl součástí globálního komentátorského týmu na třech olympijských hrách a mnoha dalších akcích po celém světě. Jeho hlas byl slyšet na různých místech, z kanálů jako BBC, NBC, BT Sport, Eurosport a samozřejmě na kanálu IFF na YouTube. Olly Hogben Od svého prvního působení v Eurosportu v červenci 2014 poskytl živé komentáře k téměř 50 sportům. Je známý především díky své práci jako hlas mnoha mezinárodních gymnastických soutěží. Olly pracoval ve více než tuctu multisportovních her. Ale teď je velmi rád, že je zpět s florbalem. Bude pokrývat nadcházející MS, ženy v Uppsale a muže v Helsinkách.

I když je Ole velmi zkušený komentátor, obvykle se najde světoběžník, který s Olem spolupracuje jako spolukomentátor. V tomto videu níže se můžete podívat na dokument o Ollym komentování a práci se spolukomentátorem hodnoty Jorg. Tato dvojice spolu skutečně spolupracovala na třech MS. Tento dokument vznikl den po zázraku Neuchâtel během zápasu o bronz mezi Finskem a Českou republikou v roce 2019. Neuchatelský zázrak To je známé jako – bylo to, když ženy ve Švýcarsku v semifinálovém utkání proti České republice vstřelily 4 góly za necelou minutu a půl. Vyrovnali 6:6 a pak vstřelili zlatý gól v prodloužení.

Tento dokument nabízí různé pohledy, jako je Ollyho rutina pozastavení, to nejlepší, co kdy řekl, a také nejtěžší situaci, které kdy čelil. Ale je toho také víc: Proč se oba nedívají na obrazovku, jak se připravují a jak se Olly dostal na zeměkouli? Zde sdílíme jednu z otázek:

Jaké máte nejpamátnější reakce?

– Myslím, že jako komentátor sníte o tom, že budete nazýváni hlasem jakéhokoli konkrétního sportu, protože to pro diváky znamená, že hlas v jejich hlavách, když myslí na vysílání, je váš hlas. A to, že mi to řeklo tolik lidí, kteří tento sport opravdu znají, způsobem, že bych nikdy nebyl schopen říct, že to byl zvuk zeměkoule, je skvělé. Cítím se velmi šťastný, že to zvažuji a beru to vážně, protože věřím ve vychovávání nových diváků tohoto sportu a věřím, že budu vyprávět příběhy ve sportu.Odpoví Olly Hogben.

Podívejte se na celý dokument zde:

Kromě toho jsme během mistrovství světa v gymnastice v říjnu 2021 mohli udělat online rozhovor s Olly Hogbenem v Kauko Studios.

Olly, jak Covid-19 ovlivnil tvůj život?

– Zpočátku jsem úplně změnil své podnikání, protože jsem plánoval jet na Nový Zéland a do Japonska na gymnastické akce. Takže mě nechal udělat nějakou archivní práci, kde jsem mohl znovu zaznamenat některé slavné a historické olympijské okamžiky pro MOV. Události se postupně obnovovaly, ale komentáře probíhaly většinu času ze studia v Londýně. A v zahraničí jsem byl až na olympiádě v roce 2021 v Japonsku. Na osobní webové stránce jsme byli s celou rodinou velmi opatrní a neovlivnil nás Covid-19.

Brzy se budou konat dva závody o zeměkouli, MS 2021 v Uppsale a MS 2020 v Helsinkách – co si o tom myslíte?

Nemůžu se dočkat, až se vrátím na Zemi. Moc mi to chybí. Vždycky jsem lidem říkal: Váš rok není úplný, pokud nedokončíte mistrovství světa. Je to jedna z nejzvláštnějších událostí mého roku. Je to tak příjemné být zpět. Víte, v komentáři jsem vždy mluvil o rodině zeměkoule – dokonce to zní jako klišé, ale není – je to vlastně skutečná věc a je to skutečná (globální) rodina.

Uslyší vás světová komunita během obou akcí?

– Obávám se (*smích), ano, budete. V průběhu čtyř dnů bude můj kolega Clayton Lucas startovat v Helsinkách, zatímco já skončím v Uppsale. Dělat všechny ty hry by byl maraton a sprint zároveň. Obvykle se po událostech na světě cítím velmi unavený, protože tento sport vyžaduje hodně komentátorů.

Měl jsi možnost zahrát si fotbal sám?

– Budu…

Počkej, Olly, otázka byla, jsi… nebudeš hrát?

Nechám na vaší fantazii, jak dobrý jsem v hraní pozemského míče. Byl jsem snadno schopen se vymlouvat, když byly zápasy zaměstnanců během mistrovství světa ve fotbale. Takže ne, florbal jsem nehrál. Ale slibuji vám, že jednou dám gól, protože jsem byl fotbalový brankář.