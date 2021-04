Palestinská samospráva může obnovit požadavky na hledání zaměstnání pro dávky v nezaměstnanosti

Lidé, kteří dostávají dávky v nezaměstnanosti v Pensylvánii, se brzy mohou potýkat s podrobnějším zkoumáním, zda aktivně hledají práci. Úřadující ministr práce a průmyslu Jennifer Perrier ve středu před sněmovním výborem řekla, že Pensylvánie může obnovit dvě podmínky pro dávky v nezaměstnanosti, které byly kvůli pandemii pozastaveny. Perrier uvedl, že podmínky hledání zaměstnání by mohly být obnoveny počátkem června, spolu s komplexní revizí systému kompenzací v nezaměstnanosti, a podle požadavků hledání zaměstnání musí uchazeči o zaměstnání dokumentovat své hledání práce státu. Tento požadavek byl od loňského roku pozastaven na základě nouzového příkazu. „Byl vyřazen, takže jeho vkládání do fází s naším starým starým sálovým systémem není něco, co bychom teď chtěli dělat,“ řekl Perrier zákonodárcům. Výbor domácí práce a průmyslu uvádí, že samostatným požadavkem je, aby se žadatelé o zaměstnání zaregistrovali na webových stránkách, které je odkazují na jejich zaměstnavatele, aby se mohli vrátit v září, a Berrier uvedl, že nic není konzistentní a budou probíhat diskuse o tom, kdy se požadavky mají vrátit.

Lidé, kteří dostávají dávky v nezaměstnanosti v Pensylvánii, se brzy mohou potýkat s podrobnějším zkoumáním, zda aktivně hledají práci. Úřadující ministr práce a průmyslu Jennifer Perrier ve středu před sněmovním výborem řekla, že Pensylvánie může obnovit dvě podmínky pro dávky v nezaměstnanosti, které byly kvůli pandemii pozastaveny. Perrier uvedl, že požadavek na hledání zaměstnání by mohl být obnoven počátkem června, spolu s generální opravou systému náhrad v nezaměstnanosti. Podle požadavků na hledání zaměstnání musí nezaměstnané osoby dokumentovat své hledání zaměstnání státu. Tato podmínka byla od loňského roku pozastavena na základě nouzového příkazu. „Bylo to vypnuto, takže to, jak to postupně dodáváme s naším starým, starým sálovým systémem, není něco, co bychom teď chtěli dělat,“ řekl Perer. READ Čína odhaluje zabití 4 čínských vojáků při krvavém střetu s hranicemi Indie Perrier také řekl zákonodárcům ve Výboru pro práci a průmysl Sněmovny reprezentantů, že v září by se mohl vrátit samostatný požadavek na registraci uchazečů o zaměstnání na webu, který je spojuje se zaměstnavateli. Perrier řekl, že nic nebylo vytesáno do kamene, a budou probíhat diskuse o tom, kdy tyto požadavky postupně vrátit.