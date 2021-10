Řecká Skari se kvalifikuje do finále WTA končícího sezonu

Tenis – WTA 500 – Ostrava Open – CEZ Arena, Ostrava, Česká republika – 26. září 2021 Řecká Maria Skari ve finále během svého posledního zápasu proti Estonce Anett Kontaveitové.

(Reuters)-Řecká Maria Sakkari bude debutovat ve finále WTA poté, co se šestadvacetiletá kvalifikovala na turnaj končící sezonu poté, co se dostala do čtvrtfinále Kremlin Cupu v Moskvě.

Sakkari porazil ve čtvrtek ve druhém kole Rusku Annu Kalinskou, která vyhrála první set 6: 2, než Kalinskaya ve druhém setu ustoupil, což Sakkari vedlo 1: 0.

Scary, která se ve čtvrtfinále střetne se Simonou Halepovou, pokračovala v působivé sezóně, když dokončila druhé místo na akci WTA 500 v české Ostravě a dosáhla semifinále na francouzském a US Open.

“Jsem na sebe a svůj tým velmi hrdý, protože jsme se poprvé dostali do finále a poprvé v historii Řecka na tenistku,” řekl Skari.

“Do tohoto roku jsem na sebe byl opravdu tvrdý … Jak stárneš, stejně jako stárneš a dospíváš, vidíš určité věci jinak.”

„Být laskavý k sobě byl jednou z nejdůležitějších věcí, které jsem letos změnil, být laskavý během zápasů a zápasů.“

Světová sedmička je pátou hráčkou po Ash Party, Arině Sabalenkové, Barboře Krejšíkové a Karolíně Plíškové, která se kvalifikovala do finále, které se bude konat v listopadu v mexické Guadalajara.

Finále, ve kterém soutěží osm nejlepších světových singlistů a osm týmů ve čtyřhře, bylo přesunuto z čínského Šen-čenu poté, co byla loňská událost zrušena kvůli pandemii COVID-19.

