Novak Djokovič vyhraje finále Astany po dvou setech o titul 90

Ostrava, Česká republika – Iga Swiatek poprvé po třech letech prohrála ve finále, když Barbora Krijková získala svůj druhý titul v řadě po sobě jdoucích na Agile Open.

Domácí favoritka Kryžikova odskočila ze setu a vyhrála finále 5-7, 7-6 (4), 6-3.

Krejčíková trefila své sedmé eso a proměnila svůj šestý mečbol. Česká reprezentace se prosadila za 3 hodiny a 16 minut na uzavřeném stadionu ve městě Ostrava na východě České republiky.

Bylo to její první vítězství nad nejvýše postavenou Swatek po dvou porážkách.

Swiatek, šampion French and US Open, nasbíral ve finále sérii 10 výher, zatímco Krejčíková minulý víkend přijela s osmizápasovou vítěznou sérií z Tallinnu.

Češka získala rozhodující brejk v osmé hře závěrečného setu, než zápas strávila o svůj pátý profesionální titul.

„Je to skvělý pocit,“ řekla Krijiková, vítězka French Open z roku 2021. A poděkovala Swiatekovi za to, že „dnes přinesl to nejlepší ze mě“.

Pro Swiatekovou to byla teprve druhá prohra ve finále její kariéry 12. Předtím ji ve svém debutovém finále v Luganu v roce 2019 porazila Polona Herkogová.

Po porážce Jekatěriny Alexandrovové v semifinále se Swiateková stala první hráčkou WTA od roku 2017, která dosáhla 60 výher v kalendářním roce.

V prvním setu si Swiatek ve třetí hře zachránil tři brejkboly, než se dostal do vedení 5:1. Krejčíková se dvakrát vrátila do brejku, ale Swiatek proměnil třetí setbol.

Ve druhém setu se vrátila na 4:2, než prohrála tiebreak.