Vůdkyně Pussy Riot Maria Elyokhana uprchla z Ruska

Maria Alyokhana, vůdce Pussy RiotZ Ruska utekla tak, že se vydávala za potravinového kurýra, aby se vyhnula moskevské policii. New York časy zprávy.

proč tě to zajímá: Aljochinová měla strávit 21 dní v trestanecké kolonii, ale zemi opustila, než ji vzala do vazby moskevská policie.

Co se stalo: The Vůdkyně Pussy Riot hodila na potravinového kurýra převlek, aby se vyhnula moskevské policii, která uvízla před bytem její kamarádky, kde bydlela, uvádí The New York Times.

Nechala svůj mobilní telefon, aby oklamala policii a vyhnula se jakémukoli sledování.

Kamarád pak odvezl Aljochinu k ruským hranicím s Běloruskem a do týdne odcestoval do Litvy.

Velký obraz: Pussy Riot, založená v roce 2011 v Rusku, je známá organizováním protestů v zemi na podporu občanských svobod.

Ruský prezident Vladimir Putin Kapela je často kritizována.

Členové Pussy Riot V průběhu let čelili zatčení. Alyokina byl odsouzen ke dvěma letům vězení v roce 2012 poté, co kapela zorganizovala protest proti Putinovi.

Yukine nedávno kritizoval Rusko za jeho invazi na Ukrajinu.

co říkají: „Nemyslím si, že Rusko už má právo na existenci,“ řekla Aliukhina listu The Times.