Česká národní banka (ČNB) výtah Úrokové sazby jsou vyšší, než se očekávalo, o 75 bazických bodů na 1,50% k 30. září, přičemž se jedná o nejvíce jestřábí sérii v Evropské unii po inflace v srpnu Vzrostl na nejvyšší úroveň od roku 2008.

Nárůst – největší za posledních 24 let – přichází v citlivé době, pouhý týden před všeobecnými volbami v zemi, a kritizoval ho premiér Andrej Babiš, jehož vládní strana ANO vede v průzkumech veřejného mínění. Uvedl, že rozhodnutí České centrální banky poškodí českou ekonomiku, negativně ovlivní rodiny poskytující půjčky a zhorší finanční situaci všech společností v zemi.

„Schovávat se za zvyšování cen a myslet si, že můžeme změnit růst světových cen, je iluze. Je chybou naší společnosti, že světové ceny rostou o desítky procent ročně? Jsme schopni tuto situaci na trhu změnit?“ Řekl Babiš.

Rozhodnutí ČNB kritizovala i ministryně financí Alina Shelerová. „Příčinou inflace je nedostatek surovin, produktů a pracovních sil,“ řekla a zdůraznila, že řešením není zvyšování sazeb. „Právě teď nepotřebujeme omezovat ekonomiku striktním dodržováním lekcí z učebnic,“ dodala.

Chilrová varovala centrální bankéře před prudkým zvýšením úrokových sazeb minulý týden, přičemž zdůrazňuje, že návrh státního rozpočtu na příští rok již počítá se zahájením sjednocování veřejných financí. Zvýšení úrokové sazby by podle ní výrazně prodražilo obsluhu veřejného dluhu, zvýšilo tlak na růst mezd a zkomplikovalo soukromé investice.

Guvernér ČNB Jerry Rosnock však odpověděl, že představenstvo ČNB je nezávislou institucí a nedostane od vlády pokyny. Rovněž řekl, že ke snížení inflačních tlaků snížením dostupnosti úvěrů, a tím i agregované poptávky v ekonomice, je nezbytné další zvýšení sazeb.

Opoziční politici varovali před zásahy Babisiho a Chilrova. Evan Bartos, šéf Pirátské strany, uvedl, že národní centrální bance nezbylo než zkrotit inflaci tím, že půjčky a hypotéky prodraží. “Je pozoruhodné, že se předseda vlády a ministr financí pokusili banku ovlivnit a přesvědčit ji, aby navzdory zrychlování inflace v sousedních zemích nezvyšovala úrokové sazby. Francouzská národní banka dnes funguje jako skutečně nezávislá instituce,” Hu Don.

Civilní poslanec za demokraty Jan Skobiesek uvedl, že národní centrální banka vzhledem k rychle rostoucí míře inflace nemá jiné možnosti. “Míra inflace je výrazně nad cílem Národní centrální banky, a pokud jsme nechtěli, aby se vysoká inflace stala trvalým jevem s vyššími inflačními očekáváními, bylo nutné tento krok udělat,” řekl a ocenil centrální bankéře, že ignorovali nevyžádané Chilrovy Rada. z minulého týdne.

“Představenstvo ČNB není Strakova akademie.” [seat of the government office] nebo agrofert [Babis’ agro-chemical conglomerate]. Zdá se, že Andrej Babiš nerozumí tomu, že by představenstvo nesmělo přijímat pokyny od nikoho, včetně ministra financí, “uvedla Marketa Bikarová Adamová, vedoucí středopravého TOP09. Ústavní povinností ČNB je starat se cenové stability, nikoli zvláštních zájmů předsedy ministrů.

Dodala Adamová s odvoláním na Nejvyšší schodek státního rozpočtu od roku 1993.

Lombardní sazba ČNB se zvýšila na 2,50% a diskontní sazba je 0,50%. Nové úrovně úrokových sazeb vstoupí v platnost 1. října 2021.

“Bankovní rada jasně reaguje na zvýšené cenové tlaky v české ekonomice. Vysoká inflace představuje riziko pro ekonomiku: je to nerovnováha, která povede k volatilitě cen a dalším očekáváním v ekonomice,” řekl hlavní ekonom Radomir Jacques ve společnosti Generali Investments CEE: „Nakonec to povede ke zpomalení hospodářského růstu.“

Podle odborníků se očekává, že centrální banka do konce letošního roku dále zvýší úrokové sazby na 2,00%.

Na rozdíl od čínské centrální banky jsou centrální banky Polska a Maďarska opatrnější ohledně zpřísňování základních úrokových sazeb. Maďarská centrální banka Před týdnem zvýšila úrokovou sazbu pouze o 15 bazických bodů na 1,65% Polská centrální banka Guvernér Adam Glabencke uvedl, že navýšení úrokových sazeb by prozatím bylo “velmi riskantní”, a to navzdory rostoucí inflaci.