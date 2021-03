Hibernian: Proč má třetí místo ve skotské Premier League takové obrovské výhody?

Vedl Jack Ross Hibernian na třetí místo ve skotské Premier League, zbývalo devět zápasů

Za posledních 45 let skončil Hibernian ve skotské první divizi čtyřikrát jen na třetím místě.

Pro klub této velikosti je to bezútěšný rekord. Jack Ross se je ale chystá vrátit tam, protože Easter Road je o tři body za čtvrtým Aberdeenem s hrou v ruce.

Nejen, že získá pro Leith třetí známku v úspěšné ligové sezóně, ale také nabídne působivé nové evropské vyhlídky.

Proč je tato sezóna jiná?

Stručně řečeno, existuje větší šance na kvalifikaci pro skupinovou fázi v Evropské lize, a která selže, existuje zcela nová soutěž v UEFA, která zaručuje evropský fotbal až do Vánoc.

Pokud by Rangers nebo Celtic vyhráli skotský pohár, jejich třetí místo v Premier League by jim přineslo místo v play-off kvalifikačního kola Evropské ligy. Stejně tak by to udělal i Hibs – nebo někdo jiný.

Vyhráli evropský střet na dvou nohách a do zaslíbené země se dostanou ve skupinové fázi.

Přirozeně bude kvalita slevy velmi vysoká. V závislosti na aktuálním pořadí by Hibs mohl čelit týmům jako Fenerbache, Ferencvaros, Genk nebo Malmo – kteří v roce 2014 v souhrnu zničili Pat Fenlon 9-0.

Ale i kdyby se jim nepodařilo ten zápas vyhrát, neztratili by všechno. Zástupci Skotska se připojí ke skupinové fázi zahajovací Evropské konference Ligy a do prosince zajistí kontinentální soutěž.

Počkejte, co je ligová konference?

Toto je nový šampionát 3. divize UEFA, který spadá pod Ligu mistrů a Evropskou ligu a hrál se ve čtvrtek.

Ten byl ve skupinové fázi snížen ze 48 na 32 klubů, což znamená, že Skotsko bude mít pouze jednoho zástupce z Evropy a dva ve druhém kvalifikačním kole Conference League.

Toto duo, které se kvalifikuje do Premier League, bude muset projít třemi koly, aby se dostalo do skupinové fáze a v posledních dvou fázích by mohlo čelit skličující opozici.

Kdo by hrál a kolik by vyhrál?

Pro Hibs bude dosažení skupinové fáze v Evropské lize vytvářet vztahy s chutí a vážné finanční příležitosti.

Mohou – vzhledem ke svému současnému postavení ve své lize – čelit Liverpoolu, Juventusu, Laziu, Monaku, PSV Eindhoven a Realu Sociedad a mnoha dalším kontinentálním těžkým váhám.

V sezóně 2020-21 bylo vítězství v týmovém zápase odměněno výhrou méně než 500 000 £. Kravata vsítila více než 160 000 £.

Pokud Hibs skončí v Conference League, mohl by počkat na Neapol, Everton, Spartu Praha, Feyenoord nebo Basilej – ale co je nejdůležitější, bude to ve skupinové fázi, což znamená, že pro ně nebo kohokoli jiného je zaručeno dalších šest zápasů. Skotští evropští kvalifikace „třetí“.

UEFA dosud nezveřejnila podrobnosti nabízených prize money, ale je pravděpodobné, že to bude významné, pokud jde o skotský fotbal, zejména pro tým mimo starou společnost.