Prezident Ilham Alijev se v Oxfordu setkal s premiérem České republiky Petrem Fialou [PHOTOS/VIDEO]

Ilham Alijev, prezident Ázerbájdžánské republiky, se na jeho žádost v Oxfordu setkal s Petrem Fialou, předsedou vlády České republiky, Azernews Zprávy.

Oba představitelé vyjádřili spokojenost s politickým dialogem mezi jejich zeměmi.

Peter Fiala upozornil, že vztahy mezi Ázerbájdžánem a Českou republikou jsou strategické a postavené na pevných základech, a zdůraznil záměr ČR tyto vztahy nadále rozvíjet.

Hlava státu rovněž zdůraznila dynamické, rozvíjející se vztahy mezi Ázerbájdžánem a Českou republikou a ocenila povahu strategického partnerství mezi nimi.

Během setkání si oba lídři vyměnili názory na vyhlídky spolupráce v energetickém sektoru, včetně ropy a zemního plynu, mezi Ázerbájdžánem a Českou republikou. Zdůraznili pokračující export ázerbájdžánské ropy do České republiky s velkou perspektivou spolupráce v plynárenském sektoru. Konstatovali, že export ázerbájdžánského plynu do sousedních zemí ČR je již zajištěn, a dodali, že existují dobré možnosti pro budoucí exporty i do ČR.

Rozhovor se týkal také rozšiřování ekonomických a obchodních vztahů, působení českých firem v Ázerbájdžánu a spolupráce v politice, ekonomice, obchodu a investicích.

Peter Fiala poblahopřál prezidentovi Ilhamu Alijevovi k pořádání COP 29 v Ázerbájdžánu a vyjádřil vděčnost za pozvání a potěšení z účasti na této akci.

—

Sleduj nás na Twitteru @Azhar News