Česká republika a vláda Imo pořádají partnerské setkání o potravinové bezpečnosti

Vláda státu Imo a Česká republika uzavřely partnerství na podporu produkce potravin v jihovýchodním státě.

Toto partnerství bylo dosaženo během nedávného setkání. Zaměřila se na využívání bohatých zemědělských a jiných přírodních zdrojů ve státě Imo s cílem zvýšit produkci potravin a vytvořit zaměstnanost a bohatství pro lidi ve státě, zejména pro nezaměstnané mladé lidi a další uchazeče o zaměstnání.

Zdenek Krejčí, velvyslanec České republiky v Nigérii, který vedl diskusi s guvernérkou Hope Uzodinma ve vládním domě v Owerri, označil rozhodnutí přijatá na bilaterálním jednání za uspokojivá.

Guvernér Uzodinma, který vnesl více světla do podstaty a výsledku schůzky, řekl, že to bylo v podstatě pro partnerský projekt, který by se dotkl úsilí jeho vlády s ohledem na potravinovou bezpečnost, rozvoj dobytka, těžbu přírodních a pevných nerostů, energetiku. generace, industrializace, bagrování orashi, vytváření pracovních míst, mezi další oblasti vytváření bohatství pro lidi.

Uzodinma uvedl, že prostřednictvím diskuse je velvyslanec České republiky připraven na smysluplné partnerství s vládou státu Imo ve prospěch veřejnosti.

Uvedl také, že Kreji se také zajímal o vzdělávací sektor ve státě a projevil velký zájem o Imo State University of Agriculture and Environmental Sciences, Umogwu, v oblasti místní samosprávy Ohaji/Egbema ve státě se zaměřením na rozvoj dovedností. .

Velvyslanec ČR poznamenal, že Česká republika v Imo State nejen objevila oblasti zájmu, ale má se státem mnoho společného.

Zdůraznil, že je třeba, aby Imo State těžil ze zkušeností České republiky v zemědělství a výrobě k vytvoření udržitelného hodnotového řetězce, který by vedl k masivní tvorbě pracovních míst a pracovních příležitostí pro lidi.

Setkání s guvernérem Uzodinmou označil za užitečné a slibné a že se Česká republika těší na dokončení partnerství.