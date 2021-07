Čeští zákonodárci schválili podporu pro obnovitelné zdroje, ale méně se zajímají o solární projekty

PRAHA (Reuters) – Čeští zákonodárci ve středu schválili zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie, ale zástupci solárního energetického průmyslu uvedli, že úroveň podpory pro jejich sektor je nedostatečná, aby přilákala investice potřebné ke splnění environmentálních cílů Evropské unie.

Návrh zákona schválený Sněmovnou reprezentantů stanoví obecný rámec pro podporu obnovitelných zdrojů energie v nadcházejících letech, který se investoři musí zavázat k novým projektům.

Podle zákona se úrovně podpory liší podle typu použité obnovitelné technologie. Podpora bude k dispozici pro solární projekty, které generují maximální návratnost 6,3%. Na oplátku bude k dispozici podpora pro iniciativy v oblasti biometanu, které přinášejí návratnost až 10,6%.

Několik účastníků energetického průmyslu, včetně největšího zařízení ČEZ (CEZP.PR), věří, že sluneční energie má v vnitrozemském státě nejvyšší potenciál.

Česká komora pro obnovitelné zdroje energie (Komora OZE) návrh zákona uvítala jako způsob, jak odvětví po letech stagnace uprostřed nedostatečné veřejné podpory odemknout, ale míra návratnosti by měla být stanovena stejně pro všechny zdroje.

„Návrh zákona je naprosto nezbytný pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie … Bohužel, přípustné výnosy byly nastaveny nesprávně, což poškozuje téměř všechny typy obnovitelných zdrojů energie,“ uvedla komora.

Solární energie je mezi českými politiky dlouho nepopulární, protože vysoká kompenzace vedla v letech 2009–2010 k nekontrolovanému solárnímu boomu, jehož roční dotace v tomto odvětví činily přibližně 1,8 miliardy EUR, rozdělených mezi spotřebitele a vládu.

Návrh zákona rovněž ukládá zvláštní daně, které platí solární elektrárny postavené v letech 2009–2010.

“To ohrožuje tisíce společností a půjčky v hodnotě miliard korun, zatěžuje to sektor. Pro Českou republiku bude obtížné najít někoho, kdo by byl ochoten do tohoto sektoru investovat,” řekl Jan Krakmar, prezident České asociace solární energie.

Státní většinový výrobce elektřiny ČEZ (CEZP.PR) plánuje investovat 4,15 miliardy dolarů – čtyřnásobek svého zisku roku 2020 – do vybudování 6 gigawattů solární kapacity do roku 2030.

Mluvčí uvedl, že ČEZ nebude návrh zákona komentovat, dokud nebude dokončen.

Environmentální skupina Hnuti Duha uvedla, že nové solární projekty lze stále podporovat z Modernizačního fondu Evropské unie.

Návrh zákona dosud nebyl projednán horní komorou parlamentu, který by mohl navrhnout změny.

Evropská komise ve středu samostatně navrhla svůj dosud nejambicióznější plán řešení změny klimatu.

(1 dolar = 21,6780 Kč)

(1 euro = 25,6319 Kč)

(Zpráva Roberta Muellera; Úpravy Jan Lopatka a William McClain

Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.