Česká republika: Centrální banka v červnu sníží úrokové sazby

Představenstvo České národní banky na svém zasedání 27. června snížilo dvoutýdenní repo sazbu o 50 bazických bodů na 4,75 %. Dále Česká centrální banka o stejnou částku snížila diskontní sazbu a lombardní sazbu na 3,75 %, resp. 5,75 %. Toto snížení, které následovalo po snížení stejné velikosti v květnu, trhy překvapilo, protože bylo započítáno menší snížení sazeb. Tento krok navíc nebyl jednomyslný: dva z celkových sedmi členů představenstva hlasovali pro menší snížení o 25 bazických bodů.

Hlavní domácí faktory, které vedly centrální banku k rozhodování o úrokových sazbách, souvisely především s cenovými tlaky; Zatímco inflace byla v květnu nad středem tolerančního pásma čínské centrální banky 1,0 % až 3,0 %, zůstala v tomto rozmezí na 2,6 %. Banka poznamenala, že i přes snížení zůstávají úrokové sazby obecně kladné, což znamená, že budou i nadále tlačit inflaci k cíli 2,0 %.

Při pohledu do budoucna centrální banka uvedla, že snižování úrokových sazeb se zpomalí, jakmile se úrokové sazby přiblíží neutrální úrovni. Navíc dodal, že pro inflační výhled přetrvávají proinflační rizika – například vyšší mzdové nároky – a proto by do budoucna vyloučil výrazné snížení úrokových sazeb. Navíc dodal, že proces snižování úrokových sazeb se může kdykoli pozastavit nebo skončit, pokud se inflace, zejména její jádrová složka, nebude chovat podle očekávání. Další jednání je naplánováno na 1. srpna. Všichni naši panelisté očekávají v tomto roce další škrty, ačkoli mezi maximálním a minimálním očekáváním je rozdíl 125 bazických bodů.