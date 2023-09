Nizozemsko-český tým vyhrál zápas Dejvis

Nizozemské studio Benthem Crouwel Architects a čeští architekti OVA vyhráli soutěž na přestavbu čtvrti Vítězného náměstí v Dejvicích (Praha 6).

Nový návrh čtvrtého kvadrantu náměstí doplní plán rozvoje čtvrti, který před stoletím vypracoval Antonín Engel. Investor za projektem, Penta Real Estate, konsorcium Cabrine a Sekyra, již podepsalo smlouvu s vítězným konsorciem o rozvoji projektu. Konsorcium získalo pozemky na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze ve 4. čtvrtletí 2021.

Plánovaná multifunkční zástavba lokality zahrnuje nové náměstí napojené na novou budovu VŠCHT a nové kulturní centrum Prahy 6 a také obytný blok s polosoukromým dvorem na východní straně pozemku. Celkem se na 100 000 metrech čtverečních dočká rozvoje bydlení, kanceláří a občanské vybavenosti.

Náš tým se zaměřil na nalezení urbanistického a architektonického prostředí, které by plynule zapadlo do 100 let starého návrhu Antonína Engela a zároveň doplnilo rozmanitý veřejný prostor Prahy 6 současnou svěží vrstvou. Zachováním základních pilířů budov jsme mohli otevřít přísnou geometrii budov jejich spojením v lidském měřítku na veřejném náměstí aktivovaném kulturním centrem, budovou univerzity VŠCHT, bistery, restauracemi a obchody. Naše spolupráce s českým partnerem OVA je velmi pozitivní. Tato kombinace místních znalostí a mezinárodních zkušeností vedla ke komplexnějším a inovativnějším řešením, která zvýšila celkovou kvalitu a efektivitu designu.

Pascal Carnipes z Benthem Gruel Architects

Do soutěže se přihlásilo celkem 44 týmů, z nichž porota vybrala deset účastníků do prvního kola. Na druhém místě bylo další nizozemsko-české partnerství Citiforster a Studio Perspective, zatímco design A69 se umístil na třetím místě z pěti týmů, které se dostaly do druhého a posledního kola soutěže.