Světová zdravotnická organizace hlásí celosvětový nárůst případů spalniček o 79 procent

NASHVILLE, Tennessee (WTVF) – Světová zdravotnická organizace varuje, že spalničky se rychle šíří po celém světě.

Světová zdravotnická organizace uvádí 79procentní nárůst případů v roce 2022 a 43procentní nárůst úmrtí.

Agentura očekává nárůst úmrtí na spalničky i v loňském roce, kdy bylo hlášeno více než 306 000 případů.

Onemocnění způsobuje kromě jiných typických příznaků onemocnění, jako je kašel, kýchání a rýma, vyrážku.

Naštěstí od roku 2020 do roku 2022 nebyly v Tennessee hlášeny žádné případy spalniček, ale právě minulý měsíc bylo potvrzeno, že případ cestoval přes mezinárodní letiště Northern Kentucky.

Základní škola na Floridě je nyní ve stavu nejvyšší pohotovosti, protože tam byly potvrzeny čtyři případy spalniček.

Spalničky byly ve Spojených státech prohlášeny za eliminované před více než 20 lety

Zdravotní experti se domnívají, že nízká proočkovanost ohrožuje imunitu stáda a způsobuje nárůst případů. Imunita stáda vyžaduje, aby 98 % populace bylo proti této nemoci očkováno.

To je znepokojivé, protože spalničky jsou jednou z nejrychleji a nejsnáze přenosných nemocí.

„Pokud máte spalničky a kašlete a je to nyní ve vzduchu, může zůstat ve vzduchu asi 30 minut,“ řekla Dr. Michelle Barron, hlavní lékařská ředitelka prevence infekcí v UC Health. „Takže přijdeš ve frontě do obchodu s potravinami poté, co to udělám, a nejsi očkovaný, a pak spalničky stále visí ve vzduchu, o 30 minut později nebo o hodinu později. A pak to vdechneš a můžeš A tak počet lidí v míře útoků může být mnohem vyšší než „Většina věcí, na které jsme zvyklí, kde musíte být s někým.“

a Centrum pro kontrolu nemocí Doporučuje, aby děti dostaly první dávku vakcíny mezi 12. a 15. měsícem věku.

Vakcína je k dispozici ve veřejném zdravotním centru Lentz v Nashvillu na Charlotte Street. Všechny dny v týdnu od 7:30 do 4.