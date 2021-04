EarthX Film Collection opět přináší povědomí o životním prostředí filmů

Zatímco otázky životního prostředí a ochrany přírody mohly být v národním zpravodajském kruhu z velké části opomíjeny, zaujímá první místo na každoročním filmovém festivalu EarthX, který každoroční akci otevírá v pátek.

The Dallasský festival Opět bude zobrazovat dynamický seznam dokumentárních filmů, krátkých filmů a funkcí, a to po dobu devíti dnů, která zahrnuje Den Země 22. dubna.

V letošním roce hybrid představí online show i noční show na hnacích nebo venkovních místech, včetně Victory Park, The Cedars a Klyde Warren Park. Registrace je zdarma a můžete najít soubor Celý harmonogram je zde.

Zahrnuty jsou dva texaské filmy. Nicole Ragland Via Pecos Zkoumá křižovatku mezi ropnými společnostmi a pozemkovými právy v západním Texasu a krátce zkoumá Bena Masterse Ocelot of America Sleduje snahu národa o zachování ohrožených druhů koček.

Mezi další výhody patří:

Hra se žraloky : Opening Night sleduje australskou námořní obhájkyni Valerie Taylorovou, která se ve své kariéře věnovala detailnímu studiu žraloků. Páteční show se kvůli počasí přesunula do filmového centra Angelica na stanici Mockingbird.

: Opening Night sleduje australskou námořní obhájkyni Valerie Taylorovou, která se ve své kariéře věnovala detailnímu studiu žraloků. Páteční show se kvůli počasí přesunula do filmového centra Angelica na stanici Mockingbird. Percy vs Goliáš : Výběr závěrečné noci je jedinou narativní funkcí v sestavě. Christopher Walken hraje v autobiografii kanadského farmáře, který bojuje proti legálnímu boji proti chemické skupině, jejíž produkty ohrožují jeho úrodu a práva.

: Výběr závěrečné noci je jedinou narativní funkcí v sestavě. Christopher Walken hraje v autobiografii kanadského farmáře, který bojuje proti legálnímu boji proti chemické skupině, jejíž produkty ohrožují jeho úrodu a práva. Jsme jako bohové: Tento dokument sleduje excentrický život a kariéru psychedelického experimentátora a kyber-astronauta Stuarta Branda, zejména jeho kontroverzní využití biotechnologií po cestě sběru DNA na Sibiř s cílem oživit vyhynulého mamuta.

Je to rušný víkend na zahájení místních festivalů. The Indie Mimi Film Festival Sídlí v Austinu, ale spoluzakládá ji Tripti Bhatnagar ze společnosti Coppell. Nyní v jeho šestém ročníku – a druhém v online formátu – The Kurátorovaná show jihoasijského kina Do 25. dubna se spoustou estrád.

Pak je tu Český tento filmTento víkend se krátce vracíte do Dallasu Program v divadle Ve Studio Movie Grill Spring Valley před celostátním virtuálním spuštěním příští týden. Místní sbírka obsahuje biografii Václava Havla s Žonglér, Nové historické drama Agnieszky Hollandové.