Kde se duny natáčely? 2021 míst natáčení

Duna režírovaná Denisem Villeneuve je epický sci -fi thriller o Paulovi Atreidesovi a jeho rodině, kteří se zapojili do mezigalaktické války na planetě Arrakis, známé také jako Duna. Na základě převratného stejnojmenného románu Franka Herberta z roku 1965 je „Dunes“ silnou směsicí feudální politiky, kolonialismu, vesmírného dobrodružství, ekologie a náboženství. Je to také hluboký ponor do posedlosti lidské rasy mocí, prostředky, násilím a osudem. Hrají Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin a mnoho dalších v klíčových rolích.

Prostředí a krajiny hrají hlavní roli v příběhu a charakteru Duny. Stejně jako román film ukazuje, jak různá planetární prostředí určují kulturu a budoucnost různých druhů. Film klade zvláštní důraz na Arrakis – pouštní pustinu, která je jediným zdrojem velmi vyhledávané drogové směsi nebo „koření“. Není třeba říkat, že mnozí jsou zvědaví, kde se bude natáčet Villeneuvův režijní film. Kde oživili Herbertův fantasticky podrobný svět? Tady je vše, co potřebujete vědět o místech natáčení filmu „Duny!“

Místa natáčení dun

„Duna“ se odehrává ve futuristickém vesmíru, ale překvapení, překvapení, bylo natočeno zde na Zemi! Natáčení na více místech na několika kontinentech a zemích; Patří sem Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Maďarsko, Norsko, Rakousko a Slovensko. Vzhledem k velkému počtu různých webů je zřejmé, že Villeneuve usiloval o vizuální originalitu. Natáčení začalo v březnu 2019 a skončilo na konci července 2019. Další scény byly natočeny v srpnu 2020. Podívejme se blíže na konkrétní místa natáčení!

Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty

Duna byla natočena v Liwa Oasis v Abú Zabí. Liwa Oasis se nachází na severním okraji velké pouště Prázdné čtvrti známé jako Prázdná čtvrť, asi 100 mil jihozápadně od Abú Zabí. Sloužilo jako pozadí pro planetu Arrakis, protože co je lepší než použít skutečnou poušť pro pouštní planetu? Fiktivní Arrakis je známý svou pustou pustou zemí s vážným nedostatkem vody a vegetace, ale s velkým množstvím směsí. Liwa Oasis je proslulá svými velkolepými písečnými dunami a pouštní rozlohou, kam až oko dohlédne.

Natáčení „Duny“ trvalo 11 dní v oáze Liwa v nejteplejších měsících roku. Když mluvíme o místě, Villeneuve inzerent, “Existuje škála dun a pouště v různých odstínech, které jsme považovali za naprosto úžasné. Existují také některé povětrnostní podmínky, které pro nás byly ideální díky blízkosti města. Je to jako zvláštní druh mlhy ve vzduchu že jsem hledal, který dokonale odpovídá vzhledu filmu. ““.

Vidět postavy „dun“ proti písečným dunám a drsnému pouštnímu slunci Liwa Oasis opravdu člověku pomůže ponořit se do myšlenky Arrakis a lidí z Fremenu. Rozhodně děkujeme Villeneuve za tento realistický pozadí, protože trval na vyhýbání se zeleným obrazovkám a upřednostňování fotografování na skutečných místech. „Star Wars: The Force Awakens“, „Sonic the Hedgehog“ a „Bang Bang!“ Natáčelo se také v poušti Prázdné čtvrti a Oáze Liwa.

Wadi Rum, Jordánsko

Film „Duna“ byl také natočen v jordánském Wadi Rum. Jako planeta Arakis slouží místo světového dědictví UNESCO Wadi Rum, chráněné pouštní údolí v jižním Jordánsku. Villeneuve si vybral toto místo pro své působivé skalní útvary, které krásně sloužily jako sídlo Fremens. Jeho tým dokonce sbíral písek z Wadi Rum, aby odpovídal jeho barvě s barvou Liwa Oasis – vše pro vizuální kontinuitu na obrazovce. Mluvte o obětavosti!

Natáčení ve Wadi Rum byl pro herce a štáb velmi dojemným zážitkem. “Je tu něco, co tě zasáhne – budeš pokořen velikostí. Byl to nádherný duchovní zážitek už jen být tam,” Ona řekla Producentský designér Patrice Vermet hovoří o svém prvním dojmu z místa konání. “Takovou poušť jsem ještě nikdy neviděl. Jsem horolezec, ale takové skály jsem ještě nikdy neviděl.” Ona řekla Jason Momoa.

Wadi Rum zjevně inspiruje každého, kdo ho navštíví, a není mu cizí ani produkce pořadů a filmů! V tomto nádherném údolí pískovce a žuly bylo natočeno několik filmů, například Marťan, Vavřinec z Arábie, Hvězdné války: Vzestup Skywalkera a Villeneuvův Prometheus a Incendies. Kromě písečných dun oázy Liwa dokážou skalní útvary Wadi Rum přesvědčivě vykreslit domov fremenského lidu.

Budapešť, Maďarsko

Sci -fi film se natáčel také v Budapešti v Maďarsku. Velké množství interiérových scén bylo natočeno v Origo Studios, jednom z největších filmových studií v Evropě, které se nachází konkrétně ve Felsőkert u. 9, 1151, Budapešť. Maďarská vláda udělila filmovým štábům, včetně štábu „Dunů“, povolení ke vstupu v době, kdy se svět kvůli pandemii vypínal. Není pochyb o tom, že infrastruktura světové úrovně a talentovaní profesionálové přilákali produkční tým režiséra Denise Villeneuvea do studia Origo Studios a také 30% slevu na dani v Maďarsku.

Soupravy v Origo Studios jsou dostatečně velké, aby se herci mohli ponořit do atmosféry „dun“. Ve skutečnosti realistická kvalita kulis vytvořených v produkčním komplexu povzbudila herce, aby do svých postav vklouzli mentálně i fyzicky. V tomto světoznámém filmovém studiu byly natočeny filmy jako Inferno, A Good Day to Die Hard a Blade Runner 2049 pro Villeneuve.

Stadlandet, Norsko

Film byl také natočen na poloostrově Stadlandet v Norsku, kde je Norské moře na severu a Severní moře na jihu. Sloužil jako pozadí pro planetu Caladan. Caladan, známý jako oceánský svět, je domovem předků rodu Atreidů a nabízí svěží krajinu plnou hor a řek. Je tedy snadné pochopit, proč byl Stadlandet vybrán jako verze Caladanu na obrazovce. Stadlandet je známý svými hlubokými modrými vodami, bílými písečnými plážemi, svěžími zelenými kopci a bouřlivým podnebím.

Rakousko

Část „Písečných dun“ se také natáčela v Rakousku. Rakousko je známé jako rodiště klasické hudby a je vnitrozemskou zemí nacházející se v jihovýchodní Evropě. Země je obklopena horami a vodními plochami a je navštěvována mnoha turistickými stezkami, přírodními parky a raftingem. V této zemi známé svou bohatou kulturou a starobylou architekturou byly natočeny milované filmy jako „Before Sunrise“, „The Sound Of Music“ a „Mission: Impossible – Rogue Nation“.

Slovensko

Produkční tým pro „Dunu“ nechal kamery nasadit i ve vnitrozemské zemi na Slovensku. Polsko leží na severu, Česká republika na severozápadě, Maďarsko na jihu, Rakousko na jihozápadě a Ukrajina na východě. Slovensko je proslulé nádhernou scenérií hor a rozlehlých pastvin. Tato malá země je ceněna zejména díky svým hradům a bohaté aristokratické historii, kde je stále přístup k téměř 120 památkám.

Behind Enemy Lines, The Auschwitz Report a 1997 The Peacemaker byly natočeny na Slovensku. „Duna“ je ve skutečnosti filmem epických rozměrů. Díky mimořádně talentovanému hereckému obsazení, skvělému místu natáčení a umělecké vizi Villeneuve je tento film pohledem, na který dlouho nezapomeneme.

Přečtěte si více: Dune Parade: Výjimečný technický úspěch