Umělecký obraz českého hrdiny

Tvůrčí biografie dramatika, který se stal prezidentem Československa, si nenechává stát v cestě dobrým příběhem nepohodlnými fakty.

„Havel“ byl perfektně načasovaný, aby nalákal místní diváky zpět do českých kin, a nedovolil nepohodlným faktům stát v cestě dobrému příběhu. Multihyphenate Slávek Horák bere kreativní licenci s určitými fakty, aby zdůraznil ironii a absurditu proměny Václava Havla z proslulého dramatika přes zakázaného a vězněného bojovníka za lidská práva až po konečného prezidenta Československa.

Tím, že se toto živé drama více zaměřuje na Havellův osobní rozvoj (zde podnícen ženami v jeho životě) a různé emocionální skutečnosti, nevyhýbá se zobrazování slabých stránek velkého muže, ale ukazuje ho také jako velkorysého a skromného a nadaného a zábavného spisovatele. . Nakonec vystoupí ze své komfortní zóny a začne se politicky angažovat. Zatímco někteří diváci mohou namítat zjednodušení, opomenutí a syntetičnost Horákova přístupu, jiní se opět nechají inspirovat Havlovým odvážným bojem proti útlaku a obětmi, které přinesl.

Krátký úvodní prolog odehrávající se na konci 80. let představuje jednu z ústředních ironií života hlavního hrdiny románu: že ze zbabělosti dělá statečné věci. Je to něco, co Horák v průběhu filmu zkoumá, a Havel (Viktor Dvořák, vydavatel mladého Havla) se vysvětluje tazateli BBC (David Penn), který byl propašován zpět do své milované vlasti pryč z očí tajné policie.

Havel, národní hrdina 80. let, je ale na hony vzdálený pohodovému dramatikovi 60. let, v nichž se odehrává první dějství filmu. Svědomí tohoto potomka bohaté rodiny, který se vyhýbal konfliktům, se zdá být v té době spíše znepokojeno tím, že své první ženě Olze (potichu silný výkon skvělé Ayi Geslerové) nebude lhát o svých četných nevěrách. „Pro jednou,“ povzdechne si, „nemůžeš to prostě udělat? Ne Řekni mi?“

Olga v podání Horáka poskytuje filmu morální kompas a Havel nakonec následuje. Protože svobody Pražského jara skončily invazí do zemí Varšavské smlouvy koncem léta 1968, vydal se po jejích stopách, když odmítl podepsat režimem podporovaný dokument schvalující ruskou okupaci. Oba přijdou o práci.

Druhá kapitola se odehrává v 70. letech 20. století. Havel má zákaz vstupu do svých oblíbených divadel a pracuje jako dělník v pivovaru. Absurdita této zkušenosti ho inspirovala k tomu, aby začal znovu psát. Když vidí, že ostatní umělci jsou napadáni za to, že se svobodně vyjadřují, jeho postoj „nechci protestovat, chci jen hrát divadlo“ se mění na aktivismus. Stal se jedním z architektů a původních signatářů Charty 77. Jak se obsah Charty přenáší na Západ, zobrazuje Horák ve scéně, která by nebyla od věci v kině Miloše Formana nebo Jiřího Menzela.

Pakt, který vyzýval českou loutkovou vládu k dodržování práv a svobod zakotvených v československé ústavě, se pro tehdejší mocnosti ukázal jako příliš velká provokace. Havel a jeho kamarádi, včetně tvrdohlavého herce Pavla Landowského (Martin Hoffmann) a významného profesora filozofie (s patřičnou důstojností ztvárněného šéfem filmového festivalu v Karlových Varech Jiřím Bartoškou), jsou uvězněni a vyslýcháni.

Když se Havel nakonec poddá nátlaku režimu a souhlasí s tím, že se výměnou za propuštění vzdá politického aktivismu, přepadne ho pocit sebenenávisti. Horák to zdůrazňuje scénou, ve které se Olga připravuje Samzidat Od dalšího politického vězně odmítá Havlovi prozradit jména tiskařů, tiše říká: „Co nevíš, to neřekneš.“ I když odpovídá, že to, co úřadům řekl ve vazbě, už věděli a nikomu to neublížilo, moudrá Olga odpoví: „Ani tobě ne?“

Havel se se spáleným svědomím vrací k podvratným aktivitám a zároveň se někteří jeho vrstevníci rozhodnou uprchnout za svým uměním do zahraničí. Nyní se Havel vážně zapletl s manželkou svého kolegy dramatika (Barborou Sedlovou) a založil Výbor na obranu nespravedlivě obviněných. Když byl znovu uvržen do vězení, byl odsouzen na čtyři roky a šest měsíců vězení. Navzdory nabídce režimu, že stáhne všechna obvinění proti němu, pokud bude souhlasit s opuštěním země s Olgou, odmítá s poukazem na to, že „i když mě budete mučit, nebudete mě moci mučit víc než mé svědomí, pokud se vzdám co je pravda.“ něco.“

Provokativní scénář Rudolfa Suchánka a Horáka obsahuje jízlivý dialog, jehož příkladem jsou Havel a Olga ve třetím dějství z roku 1989, kdy jí říká: „Vždy jsi byla moje první dáma,“ a ona bez přeskakování odpoví. Beat: „Raději bych byla tvoje jediná dáma.“ V čele si Horák chytře pohrává s vizuálními posuny mezi akcí a hereckými výkony v Havlových hrách, aby odrážel dramatovo rostoucí politické nasazení.

DB Jan Štni (kameraman prvního Horákova celovečerního filmu „Domácí péče“) zachycuje s klaustrofobickými úhly historickou dobu v tlumených barvách a Havlovo uvěznění s velkou intimitou. Jeho citlivá kamera se neustále vrací k odhaleným výrazům ústředních hráčů.

Stejně tak produkční výtvarník Vladimír Hrushka a kostýmní výtvarnice Natalie Steklova odvádějí skvělou práci při evokaci doby, s dobovými melodiemi vybranými pro soundtrack. Mezitím strhující orchestrální partitura Petera Malaska poskytuje podněty v hollywoodském stylu pro zvraty ve vyprávění.

Pod závěrečnými titulky jsou uvedeny zpravodajské záběry z Havlova skutečného života, které ukazují jeho setkání s politiky a významnými osobnostmi z celého světa. Letmý pohled na jeho hostování Rolling Stones na Pražském hradě je k nezaplacení.