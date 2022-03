Váš čtvrteční briefing: NATO posiluje svou přítomnost na východě

Tato zpráva zdrtila mnoho z více než 1 milionu dívek středoškolského věku, které vyrostly ve věku příležitostí pro ženy. Někteří to zjistili poté, co včera skutečně přišli do třídy. Studentka 12. třídy v Kábulu řekla, že rozhodnutí zabilo její poslední naději na splnění jejího snu stát se právničkou.

Mluvčí talibanského ministerstva školství uvedl, že se rozhodli dívkám neumožnit návrat mimo jiné kvůli nedostatku náboženských uniforem a učitelů.

Takový krok by mohl ohrozit schopnost Talibanu zajistit humanitární pomoc v hodnotě miliard dolarů. Přichází jen něco málo přes týden před příslibovou konferencí, kde Organizace spojených národů doufala, že dárcovské země vydají miliony dolarů na tolik potřebnou pomoc. Organizace spojených národů i Spojené státy rozhodnutí Talibanu odsoudily.

Jinde v Afghánistánu: Zatímco mnoha dívkám bylo zakázáno vyučovat v Kábulu a jinde, nejméně dvě města na severu zahájila vyučování podle plánu, což je geografický rozdíl, který ukazuje na značně nevyzpytatelný proces tvorby politiky Talibanu.

