Henry Didis se loučí s ministrem školství Gavinem Williamsonem

Vypadněte z grafu. Gavin Williamson byl ministrem bez zápachu, jehož chlapecký úsměv a hlas Franka Spencera vždy odporovaly tajemné povaze.

Zjevně nedůvěryhodný kolegy i odpůrci proklouzl chodbami Westminsterského paláce tak, jak se had plazí kolem džungle na Borneu.

Po neúspěšných zkouškách – a kapitulaci před odbory kvůli znovuotevření škol po uzavření – bylo včerejší odvolání 45letého ministra školství na první pohled nevyhnutelné. Po sobě jdoucí premiéři se však prý příliš báli hrubých kadeří, než aby uschli.

Koneckonců, tady je muž, který se nikdy neunaví připomínat svým kolegům, že „ví, kde jsou těla pohřbena“. Slovy Lyndona Johnsona – který to řekl o J. Edgarovi Hooverovi – si Boris myslel, že pro Williamsona je lepší vystoupit ze stanu než ze stanu. Zatím.

U takové aritmetické figury by si někdo mohl myslet, že Gavin si užíval jednu z těch vágně nejednoznačných profesí s působivými pověřeními. Ve skutečnosti, než se v roce 2010 stal MP pro Staffordshire, byl ředitelem krbové společnosti Elgin & Hall.

Jeho následný výstup na kluzký pól v Parlamentu ohromil jeho kolegy, kteří byli ohromeni jeho schopností měnit loajalitu rychleji, než dokázal vrátit lopatu.

Jednou slíbil, že Johnson nikdy nedostane nejlepší práci, dokud bude Jaffe poblíž – přesto Williamsonova chytrost skončila při vedení jeho kampaně.

Pod Theresou Mayovou vedl Whips Bureau, což kolegové přirovnávali k Francisi Urquhartovi v politické satiře Michaela Dobbse House of Cards. Dobbs mu dokonce dal kopii své knihy s nápisem: „Toto je beletristické dílo, nikoli vzdělávací.“ Přestože nebyl seznámen s křižníkem z tankeru, byl povýšen na ministra obrany. Po otravě Salisbury si nasadil třesoucí se kníry tím, že řekl Rusům, aby „odešli a sklapli“.

Tyto volné rty prý vedly k jeho propuštění během Huawei hoo -haa nad britskou sítí 5G – i když popřel, že by byl zdrojem úniku o dohodě.

Dlouho se nedostal daleko od postranní čáry, protože ho Boris brzy odměnil vzdělávacím briefem.

Avšak spíše než jakýkoli politický odkaz, zdá se, že Gavinův vkus na domácí mazlíčky je ten, který s největší pravděpodobností zůstane dlouho v paměti. Vždy se zoufale líčil jako vykonavatel svého kabinetu a na stole měl pavoučí krk s názvem Kronos – podle řeckého boha, který hltal jeho děti.

Běda, suchý osminohý přítel odešel před časem do nádherných pavučin na obloze. Po včerejšku se zdálo, že zemřela i profese jeho pána.

mletý! Jak bylo Karate Kid Dominic Raab obětí války: Nevěrné rozloučení Henryho Deisse se státním tajemníkem

Když Dominic Raab dostane kříž, jeho vrásčité čelo má tendenci blikat. Jeho čelist se sevře a oči září jako světelná vlákna.

Hodně jsme toho viděli, když včera vešel do Downing Street a řekl nám, že byl přesunut z ministerstva zahraničí do prašného starého DOJ.

Oooh podívej se. Černý pás pro bojová umění, nepřekvapilo by mě, kdyby 47letý mladík dal své kanceláři v nové divizi divoký kus karate.

Jakkoli může být Raabův odchod pobuřující, bude po jeho zacházení s afghánskou krizí vyvolávat malé sympatie.

Když Taliban postupuje směrem ke Kábulu, nevysvětlitelně se rozhodl zůstat v luxusním hotelu na Krétě, než aby se vracel domů na přímé telefony afghánským politikům jménem uvízlých britských subjektů a afghánských tlumočníků, kteří se nyní bojí o život.

Konzervativní poslanec Dominic Raab, když byl v Oxfordu, kde získal modrou medaili za box

Svého odchodu na ministerstvu zahraničních věcí nebude moc litovat. Soudě podle některých krátkých poznámek proti němu, které odtamtud přišly za posledních několik týdnů, mohla být minulou noc jedna nebo dvě láhve Blanc de Blanc, které se objevily podél Whitehallu.

To vše přichází jako hořká rána vysoce motivovanému jedinci, který dosud do značné míry poznal pouze úspěch.

Syn českých imigrantů začínal v Linklaters, největší městské advokátní kanceláři známé výplatami platů ve stylu Premier League.

Následovalo působení na ministerstvu zahraničí, kde pomáhal stíhat válečné zločince.

Poslanecké křeslo získal od Eschera v roce 2010 poté, co si prořezal politické zuby tím, že sloužil jako náčelník štábu Davida Davise.

Byl to podle všeho těžký úkol, ale přes všechny jeho zjevné přednosti Rappovi vždy chyběl určitý lidský nádech. To by částečně vysvětlovalo, proč jeho vedoucí kampaň nezačala po závratném odchodu Theresy Mayové z č. 10.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab kráčí mimo FBI v Londýně

Navzdory slušné podpoře uvnitř strany jeho projevy klouzaly jako nesmyslná vulva. „Špatná“ byla věta, kterou jsem opakovaně slyšel od členů místní komunity.

Když byl premiér loni poslán na jednotku intenzivní péče s Covidem, vzhled jeho skutečného zástupce v televizi nevzbuzoval mezi nervózními voliči důvěru.

Kolegové však trvají na tom, že Rapp plnil své záložní povinnosti obdivuhodně. Jeho odměnou by byla odpovědnost DFID za rozšířený úřad pro záležitosti a rozvoj zahraničních věcí a společenství.

Britský a americký vojenský personál se podílel na evakuaci lidí z afghánského Kábulu

Jak rostla jeho rapová říše, rostly i jeho akcie ve Westminsteru. Všechno to přišlo nepřetržitě v srpnu, když se rozhodl zůstat ještě několik dní ve Středomoří po návratu do FO. Špatný výkon před výborem pro zahraniční věci vedl k jeho pozdějšímu určení.

Boris nenáviděl spory s kýmkoli a ozdobil Raaba titulem místopředsedy vlády. Je to však klid pro muže, jehož ambice v něm vzbuzuje víru, že má mnohem větší cenu.

Když nový vicepremiér včera opustil Downing Street, reportér zvolal: „Jaký je to pocit být dalším Nickem Cleggem?“

Raabovi znovu švihlo čelo. Byl to ponižující závěr ponižujícího dne.