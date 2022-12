River City Girls 2 je hra Beat ‚Em Up, ze které se skládají sny

obrázek : WayForward / Arc System Works / Kotaku

Když rok začal, bylo jen pár videoher, které mě zaujaly, a jednou z hlavních byla klasická série Beat ‚em up. Kunio-kun (nebo River City). River City Girls 2 Hra nakonec dorazila do USA 15. prosince poté, co se v průběhu roku měnila data vydání, a nejenže splnila vysoká očekávání, která nastavil její předchůdce, ale také je překonala.

River City Girls 2Vyvinuté společností Wayforward, je to dílo pixel artu, které bije přímo na paty První hra. V úvodních okamžicích bylo sukebanské duo drsné a klopýtající Misako A Kyoko Sabuku vyhodí šéfa přidruženého k jakuze z okna svého mrakodrapu. Když však Sabuko pád přežije a ohlásí se u svého uvězněného otce, rozhodne se vzít věci do vlastních rukou tím, že se dostane z vězení a převezme kontrolu nad River City. Jeho prvním krokem, hravě, je nařídit svému synovi, aby zbil Misako a Kyoko a vyloučil je ze školy za jejich pěsti. Není divu, že Kyoko a Misako využily svůj nově nalezený volný čas k tomu, aby dva měsíce po sobě hrály spoustu Kyoko videoher.

Systém Nintendo / WayForward / Arc funguje

Hodně z mého potěšení z předchozích úrovní RCG2 je způsob, jakým píše příběh o tropech videoher, zbavuje své hrdiny všech skvělých vylepšení a pohybů, které měli v předchozích hrách. To, co motivuje jejich dobrodružství, není hrdinské volání, aby zachránili své město před rojem yakuzy. Jediný důvod, proč nejsou hikikomori, je ten, že si chtějí zajít do nákupního centra koupit novou videohru. A také, Kyokova máma se obává, že by jim dlouhé měsíce lenosti mohlo pokazit spodní záda.

Ukázalo se, že máma Kyoko není daleko, protože dívky brzy zjistí, že už nejsou tak silné, jako bývaly. Tato narativní výmluva pro jejich nedostatek praxe slouží nejen k tomu, že Misako, Kyoko a jejich přátelé (kteří jsou také hratelní) nemají žádné peníze ani zkušenostní body, ale také mi dává určitou volnost v reálném světě, kde bych mohl vyčuhovat. komba na začátku hry.

I když je pro mě přeučení pohybů po sobě zdrojem frustrace, znovu je dostane do pořádku RCG2 Tím, že nasbíráte dostatek zkušeností, je střed boje zábavný. Například obvykle hraji Kyoko, protože miluji „ora ora oras“, její anglická hlasová herečka Kyra Buckland dělá svůj okázalý vysoký útok, duhová skvrna. Takže kdykoli se usadíte uprostřed sestavování skupiny yakuzy, základní kombo řetězy jsou odměněny extra šmrncem za ty pozdější pohyby, které se vrátí v zápalu boje.

Otec zločinu je naštvaný. Snímek obrazovky : Systém WayForward / Arc funguje

RCG2 Mění tempo šíleného spěchu svého předchůdce směrem k finálnímu bossovi tím, že vybízí hráče, aby si dali na čas a plně se ponořili do světa River City. Abych tento bod srazil domů, RCG2 Více staví na svých RPG prvcích s novými doplňky, jako je falešná aplikace Twitter na sociálních sítích, kde si můžete prohlížet zprávy od NPC a sledovat jejich mise. Ano, RCG2 Má vedlejší otázky. Po dokončení vedlejší mise můžete naverbovat postavy, které budou bojovat po vašem boku. Nicméně, protože hotovost vládne všemu kolem vás v River City, pokud chcete pomoc od spojence, který zemřel v bitvě, budete muset vykašlat stejné množství těsta jako poprvé, abyste znovu získali jeho pomoc.

Další zlepšení kvality života RGC2 Je to tím, že úhel, který shromažďuje nepřátele pomocí tlačítka lehkého útoku, už nezpůsobuje, že byste náhodně tančili do další oblasti. Nyní musíte klepnout a podržet výzvu k tlačítku, abyste vstoupili do další oblasti, aby si hra nepletla drcení tlačítek s fyzickým nutkáním postoupit do další oblasti. To bylo v první hře přinejmenším otravné, protože mě to nutilo přestat říkat „navěky jsem na řadě“, zatímco jsem se donekonečna hemžil nepřáteli, abych nespustil přechod zóny. Má také bezpečné domy po mapě, kde můžete obnovit svou výdrž a přepínat postavy, aniž byste se museli vracet do nabídky Start.

Honker kolaps. Snímek obrazovky : Systém WayForward / Arc funguje

Na rozdíl od prequelové hry, River City Girls Zerobojovat v RCG2 Má rychlejší tempo a je pro něj uspokojivější. Místo toho, abych měl pocit, že musím trénovat a nutit nepřátele k útokům, abych se vplížil úderem, jen aby nepřátelé útočili tvrději a častěji, než jsem kdy snil, že je to možné, RCG2Rozpětí pro chyby je shovívavější a budete se cítit stejně drsní jako šéfové, proti kterým stojíte. Každý útok je velmi rychlý a žetony bloků a omráčení reagují a je uspokojivé, že se odtáhnou. Extra třešnička navrchu RCG2 Je to tím, že má online kooperaci pro dva hráče a také místní kooperaci pro čtyři hráče, takže můžete hrát s přáteli, ať už jsou ve stejné místnosti jako vy nebo v jiném státě, v závislosti na tom, jak spolehlivé je vaše internetové připojení .

zatímco setřásám můj River City Girls Epizoda Rust, zaujalo mě, jak překvapivě rozsáhlá hra byla ve srovnání se svým předchůdcem. Vstoupil jsem do hry s očekáváním ohraného dobrodružství, ale našel jsem River City, které mi připadalo živější a prozkoumatelnější než kdy předtím. Celkově vzato, RCG2 stojící na vrcholu hromady Kunio-kun Nepostradatelné hry pro veterány i nováčky.