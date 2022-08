Modi říká, že cílem Indie je stát se do 25 let rozvinutou zemí

NEW DELHI (Reuters) – Indie si klade za cíl stát se do 25 let rozvinutou zemí s politikami na podporu domácí výroby v energetice, obraně a digitálních technologiích, řekl premiér Narendra Modi v pondělí v projevu ke státnímu svátku.

Modi v rozhovoru z Červené pevnosti v Dillí ze 17. století, kdy Indie slaví 75. výročí své nezávislosti na britské koloniální nadvládě, vyzval mladé lidi, aby „dosáhli velkých cílů“ a věnovali svá nejlepší léta pro věc země.

Modi v turbanu v barvách indické vlajky řekl ve svém 75minutovém projevu v hindštině: „Musíme z Indie udělat rozvinutou zemi během příštích 25 let, během našeho života.“

Je to velké rozhodnutí a musíme na něm pracovat ze všech sil.“

Světová banka v současnosti klasifikuje Indii jako ekonomiku s nízkými příjmy – určenou pro země s HND na hlavu mezi 1 086 a 4 255 dolary. Země s vysokými příjmy, jako jsou Spojené státy americké, mají příjem na hlavu 13 205 USD nebo více.

Indický premiér Narendra Modi se setkal s lidovými umělci poté, co promluvil k národu během oslav Dne nezávislosti v historické Červené pevnosti v Dillí, Indie, 15. srpna 2022. REUTERS/Adnan Abedi Přečtěte si více

Indie je šestou největší ekonomikou na světě a očekává se, že v aktuálním fiskálním roce končícím březnem 2023 poroste o více než 7 % – nejrychleji mezi hlavními ekonomikami.

Mnoho odborníků tvrdí, že indická ekonomika by mohla expandovat a stát se do roku 2050 třetí největší na světě po Spojených státech a Číně, ačkoli příjem na hlavu, v současnosti kolem 2 100 dolarů, může být ve srovnání s mnoha zeměmi stále nízký.

Očekává se, že Indie s přibližně 1,4 miliardami obyvatel příští rok předstihne Čínu jako nejlidnatější zemi světa.

Země jako Spojené státy již pohlížejí na Indii jako na budoucího konkurenta dominantního vlivu Číny v Asii i mimo ni. Americký prezident Joe Biden v neděli poblahopřál Indii k jejímu národnímu dni a řekl, že USA a Indie jsou „nepostradatelnými partnery“ a budou i nadále spolupracovat na řešení globálních výzev v nadcházejících letech. Přečtěte si více

Indický sousední Pákistán, který byl součástí Britské Indie a zároveň se stal nezávislým, v neděli oslavil svůj den nezávislosti.

(informuje Manoj Kumar). Střih Raju Gopalakrishnan

