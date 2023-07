Great Falls Voyagers Jaylen Williams žije baseballem

Great Falls – Jalen Williams pochází z Greenville v Mississippi a baseball miluje odjakživa. Jeho kariéra ho zavedla z juniorské vysoké školy na Jackson State University, Jacksonville State University a na Great Falls Voyagers s dlouhou kariérou stále před sebou.

„Opravdu jsem začal ve čtyřech,“ řekl Williams. Začalo to kamenem a holí. Každý den se skála vzdalovala dál a dál a dál. Pak jsem začal rozbíjet okna v domě a další rok mě máma přihlásila na baseball.“

Před příchodem k Voyagers hrál Williams sezónu v České republice. Aniž by to v té době znal, během té sezóny ho sledovali skauti, a tak se dostal do kontaktu s manažerem Voyagers Tommym Thompsonem, což vedlo k jeho prvnímu roku v Electric City.

Od té doby, co se připojil k týmu v nezávislé Pioneer League, Williams říká, že tato příležitost byla „požehnáním“ a že je to jen „díky bohu“, že se dostal tak daleko.

„Jen být na jihu,“ řekl, „mentalita je jiná.“ „Chceš ven, chceš to uskutečnit, takže každá příležitost se počítá. Je to všechno o tom, co s tou příležitostí uděláš, a to je to, co dělám. Využij své příležitosti na maximum a chop se šance.“

Williams je uprostřed své první sezóny s Voyagery, ale láska, kterou dostává, v něm vyvolává pocit, že to dělá už velmi dlouho. V současné době je mezi prvními třemi v týmu v průměru pálkování, druhý v homerunech a první v RBIs. Až přijde čas, aby se posunul k dalšímu kroku ve své kariéře, doufá, že se přesune do přidruženého klubu, pak pravděpodobně budou existovat seniorské týmy a někde v řadě by se chtěl věnovat trénování.