Jacob Zuma: Bývalý jihoafrický prezident se vzdává policii

Tento krok ukončil dny intenzivních spekulací o tom, zda by policie a bývalý prezident vyhověli ústavnímu soudu země, aby zatkli a uvěznili Zumu.

Zuma, od Sloužil jako prezident Jihoafrické republiky Od roku 2009 do roku 2018 do 4. července se vzdal policii. Pokud se nedostaví, byla do konce středy poskytnuta policie, aby zatkla a přivedla 79letého muže.