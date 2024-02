Film: Od srdce k srdci | Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D.C

Romantickou komedii bude promítat divadlo Avalon Srdce k srdci (Online výpis) Režie Martin Horski 10. ledna 2024 ve 20:00 v rámci probíhající série Lions of Czech Film, která přináší ty nejlepší české filmy do komunity Washingtonu, D.C. Film je v češtině s anglickými titulky.

Srdce k srdci (Online výpis)

Joseph je nadšený, že půjde do důchodu a konečně si splní svůj sen stát se pouličním klaunem. Netuší, že jeho klaunství povede k tomu, že se setká s energickou Maruszkou. Zdá se, jako by se ti dva hledali celý život, ale je příliš pozdě na to, aby se zamilovali? Mezitím se do Josephovy vily právě nastěhovala Josephova dcera Anika a její pětiletý syn Honzík. Rozhodla se, že s muži skončila, ale setkání se starým milencem a sousedem Pavlem ji chytne za srdce a začne měnit názor. Láska se nestará o věk ani místo. Nikdy nemůžeme vědět, kdy a kde Ho najdeme. Můžeme se zamilovat ve školce, na ulici nebo v parku. Láska s sebou přináší naději a krásu, ale přináší s sebou i komplikace a překážky. Je na našich hrdinech, aby je překonali dobrou vůlí a vytrvalostí.

klášter. Martin Horský, 2022, 95 minut, česky s anglickými titulky, romantická komedie

Podrobnosti o akci:

Datum/čas: 10. ledna 2024 ve 20:00 | Jen jednu noc!

Místo: Divadlo Avalon

5612 Connecticut Avenue NW, Washington, DC 20015

lístky: K dispozici v divadle nebo online na https://www.theavalon.org/films/heart-to-heart/

Projekce je pořádána v rámci Czech That Film ve spolupráci s Českými centry.