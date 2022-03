Recenze Blu-ray: Ďáblova past

Kratší a kratší než jeho nástupce, Ďáblova past Neméně okouzlující Vláčilovo mimořádné využití vizuálního stylu a zvuku se naplno projevuje. Podle románu Alfreda Technique se odehrává na českém venkově v 17. letechTh Století film sleduje kněze Probese (Miroslav Macachek, Na obrázku níže), Obviněný z výslechu Spáleného (Vítezslava Vejražky) regentem Čestmíra Randy, mlynářem, zdánlivě nadpřirozenou schopností porozumět přírodnímu světu, vzbuzující u protivníků podezření, že je ve spolku s ďáblem. Když před více než stoletím vzbudili podezření švédští vojáci, rodina Spoleniho jako zázrakem přežila vypálení své továrny. Stejně jako jeho dary těžit sladkou vodu ve vyprahlé, vyprahlé krajině a předpovídat, kdy při jedné příležitosti spadne Regentova stodola.

Vláčil se svým výzvám, pokud jde o politický nádech filmu, chytře vyhýbá. Náboženské pronásledování nevinného ze strany nabubřelého statkáře by české úřady potěšilo, ale na regenta by se dalo pohlížet jako na oportunistu, který útočí na kohokoli, aby posílil svůj vlastní život. Spálený a jeho syn Jan (Vit Olmer) brzy pochopili, že tiší, zbožní jedinci jsou vždy tou nejlepší ofenzivou, jak popudit veřejné mínění proti zdvořilému páru. Občas, Ďáblova past Cítím se v 50. letech izolovaný mezi několika čestnými občany Západu, jako byli Spoleni a John. Méně tuto partituru využíval Zdeněk Liška, stálý spolupracovník Vlasila, jehož uměle zesílené přírodní zvuky znějí stejně znepokojivě jako paradoxní lidové melodie slyšené těsně před zřícením kůlny.

Spáleného dovednosti nejsou kouzelné; Je to prostě člověk spojený s přírodou a zemí, ke které mluví. Machácek bravurně naznačuje Probusovu kluzkost a imitaci; Za jeho decentní dýhou se skrývá nebezpečná horlivost. Vláčilova rychlost je bezchybná, undergroundový vrchol filmu je esteticky příjemný a dramaticky uspokojující. Režisérova preference velkolepých vizuálů je již evidentní; Fronta před kreditem je fantastická a kamera pořizuje opakované záběry a letí směrem k zavřeným dveřím.

The Second Run Guide obsahuje vynikající článek filmového historika Petera Holmese, který film podrobně rozebírá a odkazuje na Vilasilův život. Restaurovaný film působí ostře a jasně a na disku jsou dva bonusy: pocta režisérovi senior kameramana Frandiska Ultricha z roku 1989 a inspirativní krátký film o české kinematografii počátku 60. let.

Graham Rixon