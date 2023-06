Tom Walsh hodil nejlepším 22,22 m v sezóně, aby zpečetil vítězství v Polsku

Tom Walsh předvedl nejlepší výkon sezóny, aby zvýšil sebevědomí ve své střele vítězstvím na Memorial Meet Ireny Szwińské v Polsku ve středu brzy (NZ).

Jedenatřicetiletý bývalý mistr světa z Christchurch předvedl svou nejlepší sérii roku, ovládl pole v Bydhošti a projel vítězným hodem 22,22 m – rekord schůzky a nejdále, co Kiwiové hodili od 22,26 m. Zlatá medaile na hrách Commonwealthu loni v srpnu.

Walsh, který skóroval ve čtvrtém kole na zlatém mítinku Continental Tour, se zlepšil na 22,12 m a podařilo se mu skončit na druhém místě za ohromujícím světovým rekordem Ryana Croziera 23,56 m v Los Angeles koncem minulého měsíce.

V Polsku nebyl křižník, ale v poli byl bývalý mistr světa a stříbrný olympijský medailista Joe Kovacs a výběr předních evropských koulařů. Walshovy série byly: 21,49 m, faul, 21,94 m, 22,22 m, faul, 21,74 m.

Druhý skončil Američan Adrian Piperi se ziskem 21,61 metru, třetí skončil nigerijský hráč Chuk Enekwechi se skóre 21,32 metru. Kovacs se umístil na šestém místě s neuspokojivým skóre 20,84 milionu.

Walsh je nyní zpět v USA na krátkém tréninkovém období, než se vrátí do Evropy, aby otevřel svůj program před mistrovstvím světa na ostravském setkání Zlaté tretry v České republice 27. června.

řekl kiwi Věci Po Crozierových rekordních počinech v Los Angeles se nechal inspirovat, nikoli zastrašit, činy amerického giganta.

„Víš, když to dokáže on, proč ne já? Jsem na dobrém místě, házím tak daleko, jak střílím na začátku sezóny, a to mi dává perspektivu, kde jsem, “ řekl Walsh. „Fyzicky jsem v pořádku – musím ty věci ovládat psychicky.

„Ryan půjde pořád dlouhou cestu. To je to, co dělá. Mohu ovlivnit to, jak to vidím a jak se po tom budu chovat.“