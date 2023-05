Capcom odhaluje nejtvrdší vracející se postavu a nováčka v designu ve Street Fighter 6

Do velkého startu Street Fighter 6 zbývají něco málo přes dva týdny a fanoušci se dožadovali každé informace, kterou mohli, ještě předtím, než byla vydána. Capcom, který si to uvědomuje, nedávno uspořádal a Otázka a odpověď v živém vysílání Oslovili mnoho dotazů lidí ohledně chystaného titulu.











Tyto předem vybrané otázky se pohybovaly od otázky, zda Capcom začlení režim jukeboxu do Street Fighter 6, až po to, kdo jsou hlavními silami vývojářů, a během zasedání herní ředitel Takayuki Nakayama a producent Shuhei Matsumoto také diskutovali o procesu vývoje. Jedna otázka se ptala, která postava byla nejobtížnější na design, a naštěstí poskytla odpověď jak pro vracející se bojovníky, tak pro nováčky.



















Pokud jde o nováčky, Street Fighter 6 má ve svém seznamu některé velmi složité postavy. Bojovník jako JP využívá psychickou sílu a bojuje s holí pomocí schopností, jako jsou chvaty příkazů přes celou obrazovku, bodce, které se objevují ze země, a prázdné prostory, které lze umístit na obrazovku a nejen že fungují jako projektily, ale umožňují mu teleportovat na jejich místo.





Navzdory přítomnosti JP se zdá, že vývojářský tým se místo toho opravdu potýkal s jinou a nečekanou postavou.





„Mezi novými postavami byl Kimberlyin design obzvláště náročný,“ uvedli vývojáři prostřednictvím překladatele. „Koncept existoval od opravdu rané fáze, ale bylo těžké najít konkrétní směr [for her]. Tento koncept postavy amerického ninji a [we] Dokonce jsem si myslel, že kybernetický ninja pro vedení bude fungovat, ale nakonec to skončilo u Kimberly, kterou teď máme.“





Nyní je mezi vracejícími se World Warriors bojovník jako Dee Jay, který má stále k dispozici mnoho svých značkových nástrojů, ale má téměř zcela novou hratelnost a spoustu věcí na práci ve Street Fighter 6. Člověk by si myslel, že by mohl mít No nejtěžší bylo navrhnout, že? Ne. Skutečnou odpovědí na tuto otázku je klasický rival Chun-Li od Street Fighteru.





Vývojáři řekli: „Pokud jde o starší postavy, Chun-Li byla pravděpodobně nejtvrdší, protože tolik lidí ji má rádo a jako všichni Chun-Li se od sebe trochu liší.“ „Mnoho designérů mělo své vlastní nápady, ale pro Chun-Li bylo těžké se dohodnout.“





Tato iterace Street Fighteru přináší Chun-Li nový přístup k její hře. Přestože je stále schopna zasáhnout Spinning Bird Kicks a střílet Kikokeny, Street Fighter 6 Chun je nyní postavou s mnohem strmější křivkou učení, než na jakou jsou u ní hráči obecně zvyklí.





To, že Chun-Li je nejtěžší z vracejících se postav k designu, je jistě překvapivé, ale ve skutečnosti jsme něco podobného slyšeli od uměleckého ředitele Street Fighter 6 Kaname Fujioka v prosinci. V rozhovoru pro GameInformer Fujioka poznamenala, že vytvoření nového vzhledu Chun bylo obzvláště obtížné, protože jeden z jejích původních tvůrců byl jedním z jeho mentorů – pravděpodobně odkazoval na legendárního umělce Capcom Akiru „Akimana“ Yasudu.





„Byla pravděpodobně jednou z nejobtížnějších postav, které bylo možné navrhnout s tímto titulem, zejména proto, že jeden z mých mentorů je jedním z původních tvůrců Chun-Li,“ řekl Fujioka prostřednictvím Game Informer. „Rozhodně to chci ocenit a udělat pořádnou verzi Chun-Li pro Street Fighter 6.“





Capcom se během streamování otázek a odpovědí podělil o další zajímavé maličkosti o procesu návrhu hry, například o tom, že Jamie byl původně úplně jiná postava, než jím nakonec byl. V raných fázích mohl být Jimmy bojovník podobně jako Lee Wolong z Tekken nebo Jackie Chan, ale nakonec je opilý mladý boxer/tanečník, který chce udržet ulice v bezpečí.





Street Fighter 6 má vyjít 2. června 2023. Bude k dispozici na PlayStation 5, PlayStation 4 a Xbox Series X | S a PC.