Aktualizace sítě Google Find My Device přidávají novou funkci, která vás upozorní na neznámé AirTags

Obrazové kredity: Google

Krátce po společném oznámení z minulého týdne, které vidělo, že Apple a Google spolupracují na bezpečnostních opatřeních a nových specifikacích Bluetooth trackeru, Google dnes představil řadu vylepšení přicházejících do své sítě Find My Device a také proaktivní upozornění na neznámé trackery cestující s vámi. Podpora pro Apple AirTag a další.

Novinky, které byly dnes podrobně popsány na vývojářské konferenci Google I/O, následují po nedávno oznámeném plánu společností Apple a Google vést celoodvětvovou iniciativu zaměřenou na technické specifikace, které by upozornily uživatele v případě nežádoucího sledování ze zařízení Bluetooth.

Větším cílem společností je poskytnout svým uživatelským základnám větší bezpečnost a zabezpečení tím, že tato upozornění budou fungovat na různých platformách stejným způsobem – což znamená například práci, kterou Apple udělal, aby zajistil větší zabezpečení AirTags po zprávách, pro které byly použity. prorazí si cestu. Lov přichází také na zařízení Android.

Dnes Google staví na tomto oznámení tím, že uvádí, že Unknown Tracker Alerts brzy automaticky upozorní uživatele, pokud jejich telefon zjistí neznámý sledovač, který se s nimi pohybuje.

Funkce, která dorazí později v létě, bude fungovat s Bluetooth trackery, včetně Apple AirTags, a všemi ostatními trackery, které jsou již kompatibilní se sítí Google Find My Device.

Google navíc aktualizuje prostředí Najít moje zařízení, aby bylo snazší najít zařízení tím, že jim zavoláte nebo zobrazí jejich polohu na mapě – i když jsou offline, říká.

To také dorazí později v létě, spolu s novou podporou Bluetooth trackerů od Tile, Chipolo a Pebblebee, stejně jako audio zařízení, jako jsou Pixel Buds a sluchátka od Sony a JBL.

Zdá se, že technologie je v návrhu Přizpůsobit O trackerech navržených společnostmi Apple a Google se dostanou do zařízení Android před produkční verzí – která by měla dorazit do konce roku, jak již společnosti dříve uvedly.

Jejich návrh byl předložen jako internetový návrh prostřednictvím organizace Standards Development Organization, W.L.L Internet Engineering Task Force (IETF). Ostatní zúčastněné strany se vyzývají, aby v příštích několika měsících přezkoumaly a vyjádřily se.

Apple a Google uvedly, že o jejich návrh projevili zájem i další výrobci trackerů, jako je Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security a Pebblebee.