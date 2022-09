Sabalenková porazila Plíškovou a na US Open se dostala do druhé poloviny za sebou

NEW YORK (Reuters) – Arina Sabalenková porazila Češku Karolínu Plíškovou 6:1 7:6 (4) a podruhé za sebou se ve středu na US Open dostala do semifinále.

Běloruska v loňském setkání podcenila svou soupeřku, v semifinále Wimbledonu a Montrealu porazila Plíškovou, ale dominantní byla v New Yorku, kde vypálila sedm es a ani jednou nevypustila podání.

„Proti Carolině jsou to vždy těžké zápasy,“ řekl Sabalenka. „První set byl pro mě hodně vysoký a (já) jsem na něj hodně tlačil.“

Plíškové se nic nepovedlo, která se v roce 2016 dostala do finále v prvním setu s 15 nepovinnými fauly a pěti dvojchybami za 28 minut.

Forma Češky se ale ve druhém setu výrazně zlepšila, když si zachránila jediný brejkbol, kterému čelila v osmé hře.

Sabalenková zachovala chladnou hlavu i v tiebreaku a vítězně zvedla ruce po zisku forhendu na svůj druhý game point.

„Ve druhém setu jsem věděla, že se pokusí vrátit a odvést lepší práci,“ řekla novinářům.

Sabalenka řekla, že před příjezdem do New Yorku zcela překonfigurovala své služby a přidala dalšího člena do svého trenérského týmu, aby změnila „biomechanické věci“.

„Právě teď nehledám esa, jen se snažím podávat na velké cíle,“ řekla.

„Jsem připravený na další boj a myslím, že se musím soustředit sám na sebe.“

Plíšková vypadala dobře poté, co ve čtvrtém kole v New Yorku porazila dvojnásobnou grandslamovou vítězku Victorii Azarenkovou, a řekla novinářům, že pro své problémy v prvním setu nemá moc vysvětlení.

„Vůbec jsem nehrála tak, jak jsem hrála poslední dva zápasy, zvláště ten poslední s Azarenkovou,“ řekla.

„Dnes hrála opravdu, opravdu tvrdě. Myslím, že jsem ji nikdy takhle nehrál.“

Sabalenková si o postup do sobotního finále zahraje se světovou jedničkou Igou Swatic.

(Zpráva Amy Tenry v New Yorku; střih Pritha Sarkar, Ed Osmond, Peter Rutherford)

