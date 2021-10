Obranné dvojice Bruins zůstávají v pohybu

“Časně [opening night], měli jsme [Derek] Šel A [McAvoy] Cassidy řekl, jeho vlažný tým 3-3-0 proti většímu týmu, Dallasu. “Potom šli Grizz a McAvoy spolu a hledali jsme další přenos proti určitým protivníkům.”

řekla Cassidy, ale od této chvíle Mike RileyDuo-Carlo č. 2 bylo „příliš průměrné“, což ho vedlo k opětovnému spojení Grzelcyka a Carla, kteří se v minulé sezóně občas efektivně spojili. Forbort je zpět s McAvoyem, aby zahájili noc, shodil Reillyho na jamku číslo 3 s Cliftonem.

“Stále se na tom pracuje – a doufám, že to nebude trvat věčně,” uvažuje Cassidy. Všichni tady hráli [prior to this season], kromě Forporta, který si myslím, že svou roli opravdu zná. V obou těžkých zápasech na Floridě byl docela konzistentní [Wednesday] a Carolina [Thursday], Na cestě. Silně zatlačit. Nechte to jednoduché. V ofenzivě má ​​náš jediný cíl [from the defensive corps]. Ví, kdy je na hůlce, aby dosáhl Grid.”

Vždy otevřený Cassidy poznamenal, že Forportův prostor pro zlepšení by přidal více do jeho přechodové hry. (V ledovou sobotu ve 20:06 nezaplatil.)

“Jinak si myslím, že to bylo oznámeno,” dodal trenér.

výpadek proudu

Bruins využili velkou část tréninku Brightonu, aby vylepšili svou mužskou výhodu, když v přesilovce otevřeli 2 na 16 (12,5 procenta).

Bylo tam vedení, McAvoy vstřelil vyrovnávací gól ve třetím poločase při třetí a poslední šanci Bostonu v noci.

Jednotka #1 měla opět McAvoyovu podporu pro přední skupinu čtyřkolek Taylor Hall (přední síť), Brad MarchandA David PasternákA A Patrice Bergeron (nárazník).

Craig SmithVrátil se po třech vynechaných zápasech kvůli zranění a přidali se k němu jeho kolegové útočníci Jake DebroskA Charlie Coyle, A Eric Haula Na modulu #2, s podporou od Riley.

Co funkci poškozovalo?

“Myslím, že tempo naší popravy, konkrétně v této oblasti, bylo pomalé a předvídatelné,” řekl Cassidy.

Trenér poznamenal, že v minulosti byly přihrávky rychlejší a ostřejší, díky čemuž mají Bruins jednu z nejsilnějších atletiky v celé lize.

Dodal: “A věděli jsme, kde je naše podpora, dostal puky zpět a rozbil tým.”

V předtréninkovém videu, stejně jako během tréninku, byl kladen důraz na rychlejší pohyb puku a zakončení a odkládání puků, když se objevily příležitosti.

„Myslím, že naše intervence [into the offensive zone]”Bylo to většinou dobré,” řekla Cassidy. “Je to hned, jak jsme uvnitř, a pak začne tlak.”

Trenérský štáb volá po „držení před pozicí“ jako mantru přesilové hry.

“Nejprve musíte mít dobrý držení těla, nestarejte se o věci jako kdo je v nárazníku,” vysvětlil Cassidy. “Ujistěte se, že máte dobrou akvizici, než se budete starat o to, abyste se dostali na své stránky. Pracujte na tom později.”

potřebují více ohně

Smith se vrátil na své místo pravého křídla na linii 2, s Hallem na levém křídle a Coylem na pivotu, než byl v polovině prvního poločasu posílen do první lajny na Pasternakovo místo.

Jsem v šoku, že je zpět Jack Studnica na vedlejší koleji.

“Opravdu to umí střílet – šupinatá střílečka,” řekla Cassidy o Smithovi. “Prozatím, bez puků, je to způsob myšlení, který pomáhá vytvářet nějakou urážku.”

Smith ve svých třech hrách před odstavením nahrál devět střel do sítě, ale nezískal ani bod. V sobotním vítězství měl na kontě ještě tři. V minulé sezóně, své první od té doby, co zde podepsal smlouvu jako volný hráč, nasbíral 132 střel do sítě v 54 zápasech a zakončil sérii 13-19-32.

Cassidy vždy chce, aby jeho útočníci měli takovou střeleckou mentalitu.

„Pokaždé střílet? řekl ne. “Ale ujistíme se, že pokud není k dispozici nic jiného, ​​je to na začátku seznamu.”

Smithových 132 střel v minulé sezóně se umístilo na čtvrtém místě týmu. Během devíti let v Nashvillu měl čtyři sezóny přes 200 střel.

“Myslím, že jsem otcův buřič docela dobře rozdrtil, protože visel za sítí,” řekl Smith s úsměvem a zeptal se, zda vyrostl jako pravidelný střelec. “Nemůžeš chodit pořád střílet na kluziště, takže jsi musel být kreativní.”

Žádný trenér ho nepožádal, aby splácel nižší sazbu, řekl Smith.

“Jako mladý hráč jsem vždycky chtěl disk a vždycky jsem s ním chtěl něco udělat,” vzpomínal Smith na své dětství ve Wisconsinu. „Jediný způsob, jak skórovat, je střílet, takže jsem vždy vstupoval do těchto oblastí nohama, když jsem byl malý, byla to součást mé hry… Střílení bylo něco, co jsem rád dělal, byl jsem na to hrdý a měl jsem hodně zábavy při tom.”

Smith zde odehrál svou první sezónu David Krigsey Jako muž, který to nastavil. Teď mu posílá brk. Dva velmi odlišné centrální.

“Prostě výjimečný hráč. Takový muž vám evidentně chybí,” odkazuje Kritchie, který se vrátil domů hrát do rodné České republiky. “Ale Chuck zakročil a je to skvělý kus, skvělý hráč a hrál skvěle. Chrání puky. Líbí se mi, jak umí bruslit a dostat se pryč od lidí.”

poslední řádky

Spencer Knight, bývalý brankář BC Eagles, který byl na vstupním draftu 2019 jmenován celkově 13., byl v hledáčku Panthers a postavil se proti němu Linus Olmark. Nate, 20 let, prohrál ve svém třetím startu z prvních devíti zápasů na Floridě a jeho bývalá hvězda Blue Jacket byla Sergej Bobrovskij Znovu se vynořil jako jeden z nejlepších stoperů ve hře (6-0-0, 1,81 GAA, úspora 0,944). Pro Allmarka, poraženého ve středu v Sunrise, to byl jeho čtvrtý start a jeho 33 bodů zastavení vzrostlo na 3-1-0, 2,23 a 0,927. Cassidyho dopis Olmarkovi-Jeremy Swayman Brankářské duo: “Je to soutěž…soutěž. Kdybychom viděli, jak se někdo rozpaluje, šli bychom s ním, ale ještě tam nejsme, s jedním klukem opravdu před druhým.”

Kevin Paul Dupont je k dispozici na adrese [email protected] Sledujte ho na Twitteru Tweet vložit.