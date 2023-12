Jak se Česko angažuje na Tchaj-wanu – Taiwan Insights

Napsáno Filip Šebok.

Kredit obrázku: 2020-09-01 Miloš Vystrčil na Tchaj-wanu 06 Legislativním Yuanem. Wikimedia: Licence CC BY-SA 4.0.

Přestože se česko-tchajwanské vztahy v posledních letech dostaly na přední stránky novin po celém světě, vztah mezi oběma stranami nevznikl z ničeho nic. Nedávná intenzivní spolupráce byla ve skutečnosti postavena na velmi pevných základech, které obě strany společně budovaly již od počátku 90. let. Tchaj-wan se již v roce 2000 stal důležitým investorem v zemích střední Evropy, zejména díky investicím do výrobce elektroniky Foxconn. Hlavní exportér a daňový poplatník v zemi.

Nelze však popřít, že v kontextu vývoje v posledních letech se zájmy obou stran sblížily a vztahy nabraly nový impuls. Snahy politického establishmentu kolem Sociálně demokratické strany (ČSSD, Česká strana sociálně demokratická), prezidenta Miloše Zemana a podnikatelských kruhů hnaly v České republice od roku 2013 Čínu k soudu. Skončilo to hrozným neúspěchem. Zároveň vyvolaly v české společnosti odpor a odpor, což částečně vedlo k větší podpoře Tchaj-wanu jako demokratického protějšku Číny a znamení návratu k hodnotově založené zahraniční politice. Říkalo se, že vedl zemi před rokem 2013. Pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátů (Brady) a předseda Senátu Miloš Vístril (Občanská demokracie), když byly jejich strany ještě v opozici. strana, Občanská demokratická strana), který vedl angažmá s Tchaj-wanem. Když jejich strany v roce 2021 vytvořily novou vládu, vztahy s Tchaj-wanem byly dále posíleny a jeho administrativa plánovala zlepšit vztahy s Tchaj-wanem. Důkazem toho byly shromážděné delegace na vysoké úrovni, z nichž nejvýznamnější V čele s předsedou parlamentuMarkéta Pekarová Adamová navštívila ostrov v březnu 2023. Delegace, v níž byl i šéf české kontrarozvědky, vysvětlila, jak se Česká republika nevyhnula klíčovým oblastem spolupráce.

Tchaj-wan zároveň čelí rostoucímu tlaku Pekingu a chce posílit své vazby s neoficiálními partnery. Česká republika, Litva a do jisté míry i Slovensko se ukázaly jako potenciální partneři v Evropě, kteří by mohli pomoci Tchaj-wanu kompenzovat ztrátu diplomatického prostoru. Tchajwanští představitelé obratně zdůraznili souvislost mezi ruskou agresí na Ukrajině a čínským odzbrojením v Tchajwanském průlivu a v Indo-pacifickém regionu a představili je jako dvě strany téže výzvy světovému řádu.

Kromě další malé země střední a východní Evropy, Litvy, se Česká republika stala v EU odlehlou zemí ve své ochotě angažovat Tchaj-wan na politické úrovni. Zatím se však nezdá, že by se bilaterální vztahy příliš přelévaly do politiky na úrovni EU. Klesla například ambice některých českých politiků zahájit jednání mezi EU a Tchaj-wanem o bilaterální investiční smlouvě. Hluché uši v Bruselu. Brankové body debaty o Tchaj-wanu v EU se však posouvají, protože blok je otevřenější ohledně svého zájmu na udržení míru v Tchajwanském průlivu. Český vývoj vůči Tchaj-wanu a vývoj v celé EU však často nejsou přímo propojeny, spíše pokračují paralelními cestami.

Hodnoty a zájmy

Sdílené hodnoty mezi Českem a Tchaj-wanem byly vždy citovány jako lepidlo, které obě země spojuje. Češi totiž sympatizují s odporem Číny vůči Tchaj-wanu kvůli českému historickému traumatu ze ztráty vzácné suverenity a života ve stínu Sovětského svazu. Stejně tak boj obou zemí o demokracii, kdy Tchaj-wan i tehdejší Československo svrhly autoritářské vlády, vytváří mezi nimi často zmiňované spojení, i když za velmi odlišných okolností. Žádný projev o bilaterálních vztazích není úplný bez připomenutí zesnulého prezidenta Václava Havla, ikony české politiky, který během svého prezidentství v 90. letech osobně bojoval za Tchaj-wan. Například v roce 1995 Havel se setkal s hostujícím tchajwanským premiéremLian Chan a on také veřejně podporováno Členství Tchaj-wanu v OSN

I když jsou hodnoty nepochybně důležité, existuje společné chápání potřeby obou stran dosáhnout konkrétních výsledků. Pro Tchaj-wan je důležité zdůraznit, že ostrovnímu národu stále poskytuje značnou politickou podporu. Pro českou stranu i pro představitele současných vládnoucích stran je to ale důležité, zejména v kontextu předchozích zkušeností s čínskými ekonomickými očekáváními, která se do značné míry nenaplnila. Neprokázání konkrétních výsledků snahy o zlepšení vztahů s Tchaj-wanem by mohlo učinit z vlády snadný cíl pro opozici a přimět politiky, aby přehodnotili poměr nákladů a výnosů investovaného politického kapitálu.

zahajovací ceremonie Přímý let Mezi Prahou a Tchaj-pej v červenci 2023 to bylo vnímáno jako příklad doručení, nicméně to bylo z velké části dáno politickou motivací ukázat pozitivní vývoj bilaterální spolupráce. Skutečným těžištěm spolupráce, alespoň na české straně, je však využití angažmá s Tchaj-wanem k vyvážení české ekonomiky. Týká se to zejména snahy českých partnerů získat vedoucí roli Tchaj-wanu v polovodičovém průmyslu.

Čipsový sen

V polovodičovém průmyslu je zapojení obou stran známé jako a „Velký plán“ Bilaterální spolupráce a multilaterální přístup. Zásadní překážkou českých ambicí v tomto sektoru je nedostatek kvalifikovaného personálu. V reakci na českou poptávku je tu Tchaj-wan Otevřel stipendia Čeština (stejně jako polština, slovenština a litevština) pro studenty a odborníky. Přestože existovaly určité počáteční obavy z možného úniku mozků, zdá se, že byly překonány. Centrum odolnosti dodavatelského řetězce se zaměřením na geopolitická rizika pro dodavatelské řetězce polovodičů, spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Národní univerzitou Chengchi založit V listopadu 2023. Také A Výzkumné a vývojové centrum Instalace polovodičů na Masarykově univerzitě v druhém městě České republiky, v Brně, je plánována na začátek roku 2024.

Zatímco spolupráce v oblasti polovodičů probíhá, The rozhodnutí TSMC Výběr sousední německé spolkové země Drážďany jako místa pro její první evropskou slévárnu vyvolal v České republice určité vlny. Opoziční představitelé jako bývalý premiér Babiš Využili jsme to Zprávy útočící na vládu, kritizující Česko za to, že přes jeho politickou podporu nedokáže získat investice z Tchaj-wanu. Zdá se však, že hlavním motivem těchto útoků je spíše bodování v domácí politice než skutečný odpor k prohlubování spolupráce s Tchaj-wanem.

Jsou tam zástupci vlády reagoval na tuto kritiku Argumentem, že podobná obrovská investice do karet nikdy neexistovala a ani se o ni nesnažila vláda. Argumentem je, že české firmy mohou profitovat z investic v Drážďanech integrací do dodavatelských řetězců. V Česku se totiž angažují inovativní firmy, kupř. Výroba elektronových mikroskopů Počítá TSMC mezi klíčové zákazníky. Uvidí se, do jaké míry zapojení s Tchaj-wanem pomůže rozvoji českého high-tech sektoru.

Dívat se dopředu

Jedna otázka, která v současné podobě česko-tchajwanských vztahů zůstává, je otázka udržitelnosti. V poslední době se objevují náznaky, že se česká vláda snaží normalizovat své neklidné vztahy s Čínou, do značné míry poškozené angažmá Prahy v Taipei. Svědčilo to Listopadový příjezd Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Bojar odcestoval do Pekingu, kde se setkal s šéfem čínského diplomata Wang Yi. Návštěvu, která vyvolala mnoho diskusí, později zastínily spekulace o plánované návštěvě Číny premiéra Petera Fialy v roce 2024, i když ty byly později Byl vyhozen Ze strany vlády.

Jak se zdá, česká vláda pracuje na stabilizaci svých vztahů s Pekingem, nic nenasvědčuje tomu, že by to změnilo její postoj k Tchaj-wanu. zprávy o Pokračující rozhovory Obnovení vztahů na diplomatické úrovni mezi Litvou a Čínou, které bylo sníženo poté, co Vilnius umožnil Tchaj-wanu zřídit si svou reprezentativní kancelář v hlavním městě pod názvem „Tchaj-wan“ spíše než Taipei, by mohlo být povzbudivou zprávou pro pražské rozhodující činitele. Vzhledem k tomu, že Čína netrvá na přejmenování úřadu a již částečně zrušila své represivní embargo vůči pobaltskému státu, zdá se, že jde o ústupek z čínské strany a důkaz, že vztahy s Tchaj-wanem a Čínou lze rozvíjet současně. Z širší perspektivy to ukazuje, že se Čína alespoň krátkodobě snaží otupit ostré hrany své politiky vůči Evropě.

Politické faktory však mohou ovlivnit budoucí vývoj vztahu. Případné vítězství Kuomintangu v tchajwanských prezidentských volbách v lednu 2024 by mohlo zahájit nový diplomatický vztah, který by se rozhodl pro jiný druh angažmá s Čekijou a dalšími partnery, který není přímo vnímán jako nepřátelský vůči Číně. Za dva roky, kdy čeští občané půjdou k volbám v parlamentních volbách, čeká aktuálně nepopulární vládnoucí strany porážka. Tento přesun moci by také mohl vést ke snížení silného zapojení země s Tchaj-wanem. Pokud je však historie průvodcem do budoucnosti, bez ohledu na politické zásahy, česko-tchajwanské vztahy pravděpodobně zůstanou silné v různých oblastech, protože v posledních desetiletích zapustily pevné kořeny. Na širší úrovni EU nemohou evropské země ignorovat Tchaj-wan, který se snaží hrát významnou roli v globální politice a nezpůsobovat paralelní škody geopolitickému vývoji mimo jejich kontrolu.

Filip Sebok je China Research Fellow a programový manažer Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) v Praze, Česká republika. Je také individuálním členem Expertní skupiny Evropského centra excelence pro boj proti hybridním hrozbám (Hybrid CoE). Dříve působil ve slovenském think tanku STRATPOL a CEIAS.

Tento článek je publikován jako součást zvláštního vydání o vztazích mezi Tchaj-wanem a EU.