Mohou Spojené státy postoupit po Nizozemsku?

Všechna ta trápení ve druhém poločase proti Íránu kvůli tomu, že si USA nezajistily vícebrankový náskok, přestože mužská reprezentace USA postoupila do vyřazovací fáze. Poslední zprávou je, že Hersheyův rodák Christian Pulisic souhlasil s akcí proti Nizozemsku, kde by americký tým mohl překvapit jeden z nejprestižnějších týmů v Evropě.

Autoři The Football Enquirer se ohlíží za tím, co se jim na dosavadní hře Američanů líbilo a co očekávají od budoucího týmu.

Gustav Elvin: Po dubnovém losování mistrovství světa musely být Spojené státy nadšené, že sestoupily do skupiny složené z Anglie, Íránu a vítězů kvalifikace mezi Ukrajinou a Walesem. Ano, Anglie vstoupí do Kataru 2022 jako jeden z favoritů na vítězství v turnaji, ale na druhou stranu byla velmi reálná cesta k druhému místu a postupu ze skupiny B.

V úterý to Spojené státy dokázaly tvrdě vybojovanou výhrou 1:0 nad Íránem po remízách proti Walesu a Anglii. Nebylo to vždy snadné ani hezké, ale kluci Grega Berhaltera to zvládli a nejvíc mě povzbudilo na výkonu týmu Etihad ve skupinové fázi. Tým hrál s rytmem a energií během prvních tří poločasů a vypadal jako dominantní a vybudoval si vedení 1:0 proti Walesu i Íránu. Tyto staré americké kapely se tam jen tak nepoflakovaly a nedělaly partituru. Místo toho Spojené státy předaly hru svému soupeři a byly agresorem, a to i proti Anglii – skutečné znamení pokroku nyní i v budoucnu.

Zejména střed pole byl skvělý v čele s neúnavným Tylerem Adamsem, který musí určitě běhat s bateriemi. Bývalá hvězda New York Red Bulls pokryla během tří zápasů každé stéblo trávy, hasila požáry a vedla zepředu, přestože jí bylo pouhých 23 let. Cítím se také nucen dát střednímu obránci Timu Reamovi, který se obává vstupu do šampionátu, klobouk, protože veterán byl vzadu vytoužený. Obavy Spojených států spočívaly v tom, že nemohly stavět na svých výkonech v prvním poločase a na druhém nejdůležitějším gólu vstřeleného proti Walesu a Íránu. Zdálo se, že tým sundal nohu z plynu a ve druhém poločase vklouzl zpět do obranné ulity, která z velké části spočívá na Berhalterových bedrech.

Přečtěte si více: Christian Pulisic počítá s úsilím týmu splnit svůj sen o mistrovství světa USMNT

USA za to hořely proti Walesu, který vyrovnal přes Garetha Balea a měli trochu štěstí, že se nesetkali s Íránem, který poslední půlhodinu hodil kuchyňský dřez na branku USA. Spojené státy byly v první polovině tohoto turnaje velmi působivé, ale měli bychom se obávat, že to nedokázali zopakovat během 45 sekund. Útočník také zůstává znepokojen, protože Haji Wright proti němu vypadal jako poražený. vystoupení, včetně startu proti Anglii, zatímco Josh Sargent tvrdě pracoval, ale sotva zapálil svět. Rádi byste si mysleli, že USA zkusí něco jiného, ​​jako je zatlačení Tima Weaha do středu a zahájení Gio Reina, ale Berhalter zopakoval, že si je jistý svými třemi útočníky a takový obrat neplánuje.

Co tedy Nizozemsko? Vlastně si myslím, že je to pro Spojené státy hra, kterou lze vyhrát, protože to není hvězdně obsazený Orange, který se hrál v průběhu let v čele s Arjenem Robbenem, Robin van Persie a dalšími. Nizozemci mají stále špičky ve Virgilu van Dijkovi a majoru Cody Gakpoovi, ale kolektivně tento turnaj úplně nepřesvědčili, zvláště proti podvyživenému Senegalu a poté Ekvádoru. USA splnily základní čáru pro tento turnaj tím, že postoupily ze skupiny, ale zdá se, že pokud budou odvážné, čeká je ještě více. Výhra proti Nizozemsku by označila svět, protože USMNT je zvláště před pořádáním mistrovství světa v roce 2026.

předpověď: USA 2:1 v prodloužení.

Jonathan Tannenwald: Své předpovědi jsem napsal zvlášť, takže si nechám, co jsem zatím viděl. Nedostatek dodělávek byl samozřejmě velkou nepříjemností. Ale jakkoli to může znít pro běžného fotbalového fanouška divně číst, co vám chci říct, slibuji vám, že je to pravda.

Přečtěte si více: USMNT-Netherlands World Cup Prediction: Narušení možné, ale nepravděpodobné

Za více než 20 let sledování amerického mužského fotbalového týmu jsem to zažil Start Viděl jsem tým mistrovství světa hrát na tak vysoké úrovni. Zvlášť při bezbrankové remíze proti Anglii. Ovládnout držení míče stejně jako porazit USA proti velké evropské velmoci na největší fotbalové scéně je neslýchané (a mimochodem, když to uděláte, můžete tomu říkat fotbal).

Tyler Adams byl vynikající hráč v týmu. Younis Musa byl skvělý, nebyl oceněn, protože neměl gól ani velkou asistenci. Weston McKennie uklidnil své kritiky – včetně mě –, kteří si stěžují na jeho volné přihrávky a nezávislé poziční jednání. V Kataru ještě nic podobného nebylo a zadní linie byla také skvělá. Inkasovat jeden gól ve třech zápasech ve skupině na jakémkoli mistrovství světa je docela úspěch. Tim Riam vedl. Walker Zimmerman odehrál v play off více než dost, aby napravil své chyby, zejména když vyčistil brankovou čáru proti Íránu. Sergiño Dest a zejména Antonee Robinson byli vynikající. Robinson a Adams mohou vytvořit tým turnaje, pokud je nyní jeden z nich vybrán.

Hra Walesu byla zklamáním. Íránská koncovka byla k vzteku, protože jak jsem psal ve svém článku o hře, blokující obrana vám brání vyhrát.

No, Spojené státy to vyhrály a díky tomu získává uznání Greg Berhalter. Když Cameron Carter-Vickers odkopl Zimmermana, udělal velký call a ještě větší call byl 5-4-1. Ale Spojené státy vyhrály, a to je důležité, kdybys mi před turnajem řekl, že Spojené státy vypadnou ze skupiny, věřil bych tomu. Kdybyste mi řekli, že dostanou více než čtyři body, označil bych to za možné. Kdybych řekl, že to udělají tak, že inkasují jen jeden gól, řekl bych, že v žádném případě.

Všichni to dokázali a zaslouží si pochvalu, které se jim dostává.

Keith Gabriel: Při pohledu na toto utkání se ohlížím zpět na to, co Nizozemsko historicky dokázalo na světové scéně – s mnoha stejnými hráči, kteří tvoří jejich aktuální soupisku mistrovství světa.

Od roku 2014 odpověď nic moc.

Poté, co Nizozemsko skončilo třetí v Jihoafrické republice, Nizozemci se stejně jako Spojené státy americké nedokázali kvalifikovat na mistrovství Evropy 2016 a Nizozemsko vynechalo mistrovství světa 2018 a postoupilo do vyřazovací fáze Evropského poháru 2020, ale vrátilo se zpět v roce jejich zápas. proti České republice.

Jde o to, nenechat se zmást tím, čím bývalo Nizozemsko. Když hřiště ovládala levá bota Arjena Robbena a kreativita a diagonální běhy Wesleyho Sneijdera. Toto vydání Nizozemí má stále co dokázat, protože se utká s mladým týmem z USA, jehož cílem je dokázat, že jsou budoucností amerického fotbalu.

Což mě přivádí do Spojených států. Myslím, že se Jonathan praštil do hlavy. Nejlepší čtyři musí odvést lepší práci, aby dokončili tolik šancí, jaké mají na tomto mistrovství světa. Čísla mluví za vše.

Wells: Šest střel, jedna na branku

Anglie: 10 střel, jedna na branku

Írán: 12 střel, 5 na cíl.

Tohle to nezlomí, chlapi.

Nenechte se také zmást příběhem o závěti Christiana Pulisice nebo ne. Všechno je to kouř a zrcadla, aby se Holanďané udrželi ve střehu až do poslední vteřiny, kdy týmy musí oznámit své týmy v sobotu ráno (nebo odpoledne, pokud to čtete v Kataru). Není možné, že by Captain America propásl příležitost pomoci Spojeným státům dostat se do čtvrtfinálových kol kvůli pohmožděninám pánve. Zvláště poté, co jsem ho viděl skákat v hotelové hale, když se kapela vrátila z úderu Íránu.

Nebojte se Holanďanů. Dokončete své šance. Hrajte Pulisic, dokud nebude připraveno 80 procent zápasu. Pokud se týmu USA podaří všechny tři, myslím, že si ve čtvrtfinále zahraje s vítězem z Austrálie a Argentiny.

předpověď: Spojené státy 2, Nizozemsko 1

Andrea Canales: Někdo mi říkal, že Kanada a Kostarika by se měly cítit lépe ze způsobu, jakým hrály na mistrovství světa, přestože se oba týmy vrátily domů, než by se měl cítit USMNT, protože alespoň tyto dva týmy odehrály zápasy, ve kterých hrály naplno. a hráči States United stále nehrají tak dobře, jak byli schopni.

Pomyslel jsem si, jdeme znovu. Jistě, být nadšený z mladé generace talentů v americkém týmu je trochu jako myslet si, že všichni jsou schopni více a lepších, ale jaký zvláštní způsob, jak z tohoto potenciálního zlepšení udělat nepřítele užívání si toho, jak dobrý je tady tým, právě teď.

Je to, jako byste si nemohli pochutnat na jediném kopečkovém kornoutku zmrzliny, protože celou dobu přemýšlíte, o kolik lépe bude zmrzlina chutnat.

Nebo si myslet, že hráč, který vstřelil nejvíce gólů na mistrovství světa za USA, si nezaslouží plný respekt za svůj přínos své zemi, protože nehrál dost svého fotbalového týmu v zahraničí.

Kdokoli může být frustrovaný z těsných dorážek a zmeškaných střel nebo trefování do dřeva pro USA v zápasech proti Walesu, Anglii a Íránu, ale podstatou je, že Američané jsou neporaženi v týmové hře, určitě zažili skvělé momenty a jsou stále naživu. největší sportovní mistrovství světa.

Přečtěte si více: „Odvážná“ kampaň Christiana Pulisice udělala z miminka Hershey hvězdu mistrovství světa

Jistě, mohu se poprat s jakoukoli skupinou – a ano, chci vidět, jak se Gio Reina uvolní, dát Brendenu Aronsonovi více času na to, aby zapůsobil, a stále si myslím, že Greg Berhalter je v této ponorce pomalejší než Melasa – ale sport musí být v maximální zábavě a zábavě. Tyto driblingy jsou typickými body na zadní straně obrovského úspěchu pro postup týmu na mistrovství světa. Jak o tomto činu řekl prezident Biden: „Dokázali to. Bůh je miluje.“

V čem však souhlasím s Grippersem, je to, že vyšší úroveň toho, čeho je tento tým USMNT schopen, se teprve uvidí. Dokážu ocenit, jak daleko se tým dostal, zvláště poté, co vynechal poslední mistrovství světa, a to bych ještě rád viděl. Rád bych ho viděl proti Holandsku.

předpověď: Spojené státy 1, Nizozemsko 0