Recenze alba: Rybník – 9

Alexandrie Ramos 13. října 2021 – 12:00 hodin

Zdůrazněte zvláštnost psychedelické hudby

Rocková/popová skupina Pond, která vznikla v roce 2008, vydala své deváté studiové album s příhodným názvem 9 Prvního října. To, co odlišuje Pond od ostatních, není jen to, že jsou rockovou kapelou, ale jsou psychedelickou rockovou kapelou z australského Perthu. Často spojený s Tame Impala, který je shodou okolností také psychedelickou indie kapelou z australského Perthu, používá rybník hudební nástroje, ve kterých se snadno ztratíte.

Někdo se může ptát, co jsou to psychedelické skály? Psychedelické horniny, do značné míry inspirované halucinogeny, odrážejí stav vyvolaný drogami pomocí zpětné vazby, elektroniky a intenzivních objemů. Tento styl rocku se stal populárním na konci 60. let, v období, kdy byl téměř každý pod vlivem, a hudební festivaly jako Woodstock jim to umožňovaly.

Vernisáž alba je čtyři a půl minutová skladba s názvem Song For Agnes. Tato píseň, oceněná jako pocta zesnulé abstraktní malířce Agnes Martinové, má abstraktní zvuk, aby řádně ocenila její talent. Rybník používá ve vokálech ozvěnu, aby přidal trochu vlnitého efektu, který tančí s intenzivními syntetizátory nástroje.

„Take Me Avalon I’m Young“ je ve srovnání s „Song For Agnes“ mnohem pomalejší a smutnější. Smutné texty v kombinaci s ustáleným tempem BPM usnadňují slyšení pocitů ze zpěvu. Podle bubeníka Bonda, Nicka Albrooka, v jeho popisu dne Apple Music“Píseň je o věku, rozpadu a změnách a zlatém snu Anglie. Chtěl jsem udělat takový buben, jako ten, který přijde na konci.”3 nohy podle Paul McCartney.”

Některé další skladby tohoto projektu zůstávají tomuto poněkud ponurému tónu věrné, například „Česká lokomotiva“, „Toast“ a „Zlatý pohár/plastová podrážka“. Dráha, inspirovaná českým dálkařem Emilem Zátopkem, jehož přezdívka byla „česká lokomotiva“, odráží posílení a smutek jeho kariéry. Hlubší hlas při samotném zpěvu vypráví příběh. „Toast“ je podobný Tame Impala v tom, že se pomocí kytarových not více přiklání ke zvuku, který se podobá indie hudbě. Tato skladba působí jako tlukot srdce, protože je stabilní a plná života. V této uklidňující písni dýchají vzduch zpěv a kytara. „Golden Cup/Plastic Sole“, připomínající píseň Davida Bowieho, vypadá, že vychází přímo z filmu Bludiště. Tato cesta je zcela v souladu s tím, co by si člověk mohl představit o psychedelickém typu pomocí výše zmíněné zpětné vazby a elektroniky.

Naopak „Pink Lunettes“ a „Rambo“ jsou polárními protiklady výše uvedených písní. Obě stopy mají společné to, jak rozsáhle je elektronika využívána, až do té míry, že jsou prakticky podobné technice. Ačkoli jsou „růžové lunety“ a „Rambo“ považovány za psychedelické a vytvářejí pro projekt náladový úvod, odmítají plynout, pokud je třeba poslouchat 9 plat. I když to zahrajete na shuffle, je to obrovské překvapení.

Celkově byl Bond schopen předvést, jak nekonvenční byl psychedelický rock inspirovaný šedesátými léty. 9 Je svědectvím mnoha tváří tohoto fenoménu, že nikdo nemůže vměstnat tuto kategorii hudby do jedné škatulky.