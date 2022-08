Tichý oceánský supertajfun Hinnamnor se stává nejsilnější bouří roku 2022

Komentář k tomuto příběhu Suspenze

Atlantik možná končí nejklidnější srpen za 25 let, ale nejmocnější tropický systém roku 2022 se šíří severozápadním Pacifikem. Super Typhoon Hinnamnor, ekvivalent tajfunu 5. kategorie, je na cestě zasáhnout jeden nebo více ostrovů Japonska. Americké společné centrum pro varování před hurikány odhadlo maximální trvalý vítr v úterý odpoledne ET na 160 mph, což z něj činí extrémně vzácný hurikán. Nárazy větru o rychlosti až 190 mph jsou pravděpodobně uvnitř oční stěny, ničivého větru krouží kolem klidného středu bouře. Silná bouře se nacházela 400 mil jihovýchodně od japonského ostrova Kjúšú a pohybovala se na západ rychlostí 19 mil za hodinu.

Hurikány na severozápadě Pacifiku se nijak neliší od hurikánů v Atlantiku; Jen se jim říká různé věci. Aby se staly „super hurikánem“, musí větry bouře dosahovat rychlosti alespoň 150 mil za hodinu.

Vzhledem k tomu, že sudy Hinnamnoru směřují na západ, hlavní část Japonska zatím není pod dohledem ani varováním, ale pro ostrovy Daito jihovýchodně od Okinawy, které mají asi 2100 obyvatel, byla vyhlášena varování před bouří a vysokými vlnami. Dva malé obydlené ostrovy, Minamidojima A KitadaitojimaNachází se 200 stop nad mořem v nejvyšším bodě a je vyroben z vápence, který byl postaven nad starověkými korálovými útesy.

Očekává se, že střed bouře projde 93 mil jižně od letecké základny Kadena na Okinawě ve středu v 19 hodin místního času a vyprodukuje 5 až 6 palců deště a vítr o rychlosti až 69 mil za hodinu, uvádí Guardian. hvězdy a pruhy.

Není jasné, jak blízko je bouře od nejhustěji obydlených japonských ostrovů, a také není jasné, jak by bouře mohla nakonec ovlivnit počasí v Severní Americe. READ Členové královské rodiny se otevírají smrti prince Filipa

V úterý japonský satelit Himawari-8 zachytil děsivé pohledy shora, jak se atmosféra plazila na západ. Bouře byla poměrně kompaktní „prstencový cyklón“, charakterizovaný jediným intenzivním paprskem konvekce nebo bouřkové aktivity, obklopující duté oko. Většina zralých cyklónů a tropických cyklónů se vyznačuje vírem zakřivených bouřkových linií a dešťových pruhů, které se vlévají do středu. Prstencové cyklóny mají užší poloměr než maximální větry a jsou rovnoměrnější, což jim pomáhá udržovat jejich dravost.

Na periferii hurikánu byla na satelitu vyzařující směrem od středu vidět vysoká, tenká a křehká oblaka. Toto se odkazuje na odtok nebo vysokohorský výfuk, když „spotřebovaný“ vzduch expanduje pryč od bouře. Čím více zpracovaného vzduchu již bouře shora evakuovala, tím nižší bude tlak vzduchu v místnosti. To znamená, že bouře může naopak absorbovat více na vlhkost bohatší povrchový vzduch, když se dostane do kontaktu s oceánem. K vyživení nebo zesílení jeho síly.

Hinnamnor si pravděpodobně udrží svou sílu ještě další den, než se objeví nějaká mírná slabost.

Bez ohledu na to je to nejsilnější bouře, která letos na Zemi cirkuluje, a může to být obrovský problém, ať zasáhne kdekoli. Ve skutečnosti se stále očekává, že za pět dní ode dneška bude minimálně bouřka 3. kategorie.

Hinnamnor se zdá být mírně ohnut směrem k jihu vysokým tlakem na severu. To si pravděpodobně zachová svou pozici jižně od ostrova Okinawa, ale v každém případě je to velmi blízko pohodlí. Japonské ostrovy Mijakodžima, Tarama a Ishigaki se zdají být více ohroženy, přičemž nejbližší průlet bude pravděpodobně někdy v pátek nebo sobotu.

Do té doby se pravděpodobně trochu zakolísá a může zeslábnout na bouři kategorie 3 nebo bouřku kategorie 4 nižší třídy, ale stále lze očekávat silný dopad. Modely počasí se tehdy ve svých simulacích výrazně rozcházejí, ale shodují se na stejném základním předpokladu: Přiblížení systému nízkého tlaku na severozápad pomůže orientovat Hinnamor na sever. READ Co je BA.2 nebo "Stealth Omicron"? Co byste měli vědět o případech v zámoří vyvolává úzkost - NBC Chicago

Americký model (GFS) pak naznačuje, že Hinnamnor se začátkem příštího týdne přesune do Jižní Koreje, která odolala Katastrofální povodně teprve před třemi týdny. Evropský model upřednostňuje přechod poněkud slabšího Hinnamnoru přes jižní Japonsko s větrem o síle tajfunu a přívalovými dešti.

Bohužel to vypadá, že oba scénáře budou nadále vyhladovět Čínu masivními dešti. Země čelila Smrtící vlna veder a brutální sucho To způsobuje chaos v zemědělské výrobě.

Existuje vzdálená možnost, že případná absorpce Hinnamnoru do nízkotlakého systému ve středních zeměpisných šířkách za sedm až deset dní by mohla ohnout proudový proud natolik, že by v příštích dvou až třech týdnech ovlivnila dokonce i severoamerické počasí. Představte si, že hodíte kámen do mírně tekoucího potoka. Tato skála ovlivní proudění kolem ní a způsobí vlnění po proudu. Vrcholy a prohlubně těchto vlnek jsou podobné režimům vysokého a nízkého tlaku. Podrobnosti o tom, jak k takové řetězové reakci došlo, stále nejsou viditelné.

Hinnamnorův záchvat vzteku přichází uprostřed neobvykle klidné sezóny tropických cyklónů na severní polokouli. K dnešnímu dni je aktivita tropických bouří na polokouli jen asi 53 procent průměru, přičemž se předpokládá poloviční počet velkých systémů síly hurikánů.