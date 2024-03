Ruská raketa nové generace je stará deset let a stále nese fiktivní náklad

Podle některých opatření je vlajková loď ruského raketového programu nové generace – Angara – již tři desetiletí stará. Ruská vláda schválila vývoj rakety Angara v roce 1992, krátce poté, co pád Sovětského svazu vedl k dlouhodobé ekonomické stagnaci.

Je tomu již téměř 10 let, co Rusko zahájilo první zkušební lety letounu Angara. Těžší verze rodiny raket Angara – Angara A5 – se chystá uskutečnit svůj čtvrtý let a stejně jako u předchozích tří startů tato mise neponese skutečný satelit.

Tento příští start bude znamenat milník pro nasazený program raket Angara, protože to bude první let Angary z kosmodromu Vostočnyj, nejnovějšího ruského startoviště, na dalekém východě země. Předchozí starty Angary byly vypuštěny z vojensky spravovaného kosmodromu Plesetsk v severním Rusku.

Všichni oblečení a nikam

Technici ve Vostočném natankovali palivo do horního stupně rakety Angara A5 a brzy jej nainstalují na zbytek rakety, uvedla ve středu ruská vesmírná agentura Roskosmos. Kosmická loď Angara A5 se přesune na odpalovací rampu několik dní před startem, který je v současnosti naplánován na příští měsíc.

Raketa Angara A5 má nahradit ruskou nosnou raketu Proton, která používá toxický pohon a startuje pouze z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Odpalovací rampy Angara se nacházejí na ruském území. Ještě před několika lety byl Proton konkurentem na globálním trhu komerčních startů, ale raketa ztratila půdu pod nohama kvůli problémům se spolehlivostí, konkurenčním tlakem SpaceX a následkem ruské invaze na Ukrajinu.

Ruští představitelé kdysi označili Angaru za nástupce Protonu na komerčním trhu. Nyní bude Angara sloužit pouze ruské vládě, ale je pochybné, že vláda bude mít dostatečnou poptávku, aby pravidelně naplňovala kapacitu těžkých šroubů Angary A5. Podle RussianSpaceWeb.comWebová stránka řízená zkušeným ruským vesmírným reportérem Anatolijem Zakem uvedla, že ruská vláda nemá připravenou žádnou družici k letu na palubě nosné rakety Angara A5 přilétající z Vostočného.

reklama

Nakonec by Angara A5 mohla převzít odpovědnost za vypuštění konstelace velkých satelitů, které vyžadují schopnost rakety Proton. Ale to je malý počet letů. Proton byl za poslední dva roky vypuštěn třikrát a v ruském inventáři zbývá přibližně tucet nosných raket Proton.

Rusko plánuje kosmickou loď nové generace, Orel, o které úředníci tvrdí, že začne startovat na raketě Angara A5 v roce 2028. Neexistuje žádný důkaz, že by Orel mohl být připraven k testovacím letům do čtyř let. Takže zatímco raketa Angara konečně letí, i když slabým tempem, není mnoho užitečného zatížení, které by na ni Rusko mohlo dát.

Ekonomické problémy Ruska mohou vysvětlit některá zpoždění, která sužují program Angara od roku 1992, ale ruský vesmírný program dlouhodobě trpěl chronickým nedostatečným financováním, špatným řízením a korupcí. „Angara“ je jedinou raketou, kterou Rusko vyvinulo od nuly od 80. let 20. století. Ruská vláda vybrala „Chruničeva“, jednu z nejstarších vesmírných společností v zemi, aby dohlížela na program „Angara“.

Konečně v roce 2014 Rusko zahájilo své první dva testovací lety Angara, jeden s odlehčenou verzí střely s názvem Angara 1.2 a druhý s těžkou Angara A5, sestávající z pěti jader raket Angara integrovaných do jednoho jádra. raketa.

Angara A5 může umístit až 24,5 metrických tun (asi 54 000 liber) na nízkou oběžnou dráhu Země, podle Khruničeva. Nahraditelná raketa má dostatek energie na vypuštění modulů pro vesmírnou stanici nebo rozmístění největších špionážních satelitů ruské armády, ale v roce 2020 údajně každá raketa Angara A5 stála více než 100 milionů dolarů, mnohem více než proton.

Menší raketa Angara 1.2 letěla od roku 2014 dvakrát, ale obě mise dopravily na oběžnou dráhu funkční satelity pro ruskou armádu. Větší Angara A5 byla vypuštěna třikrát, všechny s falešným užitečným zatížením. Poslední start Angara A5 v roce 2021 se nezdařil kvůli problému s horním stupněm rakety Persei. Horní stupeň Orion, který má letět na další misi Angara A5, je upravená verze Persei, která je po vzoru horního stupně Block-DM, jehož kořeny sahají až do 60. let minulého století.

Let Angara A5 v podstatě umožní inženýrům otestovat změny na horním stupni a umožní Rusku aktivovat druhou startovací rampu na Vostočnyj, která se sama potápí v korupci a zpožděních. Od roku 2016 startují z Vostočného rakety Sojuz se středním zdvihem.