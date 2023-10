‚Alan Wake 2‘ pořádá již tak divokou soutěž GOTY

léčba

Chvíli jsem se snažil formulovat rozumný odhad nominovaných GOTY a seznam potenciálních vítězů, když se blížíme ke konci roku, ale pokaždé, když se otočím, objeví se nový uchazeč.

Tento týden je to Alan Wake 2, který byl vydán a získal 89 bodů na Metacritic, tedy méně než 90, ale 92, pokud se díváte na PC, kde jeho vizuální efekty mohou vyniknout.

Před týdnem jsem napsal seznam, který ukázal nejlepší potenciální kandidáty GOTY podle Metascore, který zahrnoval:

The Legend of Zelda: Kingdom Tears – 96

Baldurova brána 3-96

Super Mario Bros Wonder – 93

Resident Evil 4-93

Street Fighter 6 – 92

Marvel Spider-Man 2 – 92

To je šest, což je číslo, které jsme získali na seznamu nominací GOTY na The Game Awards. Ale jasně to nechává A tuny Mezi velmi kvalitní hry letos patří Final Fantasy, kterou má.

Nicméně, ačkoli Alan Wake 2 není v rozsahu 90+ jako mnoho her v tomto roce, můj odhad je, že si zajistí místo po tomto vydání. Hlasujícími na The Game Awards jsou novináři, vývojáři a lídři v oboru a viděl jsem desítky a desítky z nich, jak chválí Alan Wake 2 jako mistrovské dílo.

Myslím, že Resident Evil 4 je mimo provoz jako remake. Street Fighter 6 kvůli své anti-bojové hratelnosti (ale tuto kategorii jasně vyhrává). A ani letos si nejsem jistý, zda je prostor pro výběr tradičního nezávislého filmu jako Sea of ​​​​Stars nebo Dave the Diver. Vidím, jak se tam dostává Final Fantasy VI nebo Armored 6. Před pár měsíci bych řekl Starfield, ale už ne. Hogwarts Legacy bude pravděpodobně nejprodávanější hrou roku vedle Call of Duty, ale tato skupina ji nebude nominovat.

Ale Alan Wake 2? Ze všeho, co jsi viděl? Jistě, a mohl by vyhrát nejlepší herecký výkon nebo nejlepší režii. Stále si myslím, že Baldur’s Gate 3 je rozhodně tou hrou, kterou GOTY porazí, a je pro mě těžké vidět něco, co by ji překonávalo, dokonce i Zelda, nebo dokonce Alan Wake. Ale kdo ví?

Už se chystám skočit do sebe, abych viděl, co všechno je za tím, ale ano, Remedy tu má po 13leté odmlce zjevně něco speciálního.

