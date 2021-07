Obří planeta vzdálená pouhých 35 světelných let od Země

Astronomové objevili tisíce exoplanet – planet mimo naši sluneční soustavu – ale jen málo z nich bylo přímo zobrazeno, protože je velmi obtížné je vidět pomocí existujících dalekohledů. Postgraduální student na Ústavu astronomie na Havajské univerzitě překonal šance a objevil živý obraz extrasolární planeta المجموعةJe to nejblíže Zemi, ve vzdálenosti pouhých 35 světelných let.

Pomocí COOL ON Ultrawide orbiTS (COCONUTS) Fellows Survey, postgraduální student IfA Zhoujian Zhang a tým astronomů, Michael Liu a Zach Claytor (IfA), William Best (University of Texas v Austinu), Trent Dupuy (University of Edinburgh) a Robert Seferd identifikoval (Gemini Observatory / National Infrared Optical Astronomy Research Laboratory) Planeta asi šestkrát hmotnější Jupiter. Výzkum týmu byl publikován v Astrofyzikální deníkové dopisy, vedlo k objevu plynné, nízkoteplotní obří planety obíhající kolem nízkohmotného červeného trpaslíka, asi 6000krát dále od oběžné dráhy Země kolem Slunce. Nazvali nový planetární systém COCONUTS-2 a novou planetu COCONUTS-2b.

„S hmotnou planetou na velmi široké oběžné dráze as velmi chladnou centrální hvězdou představuje COCONUTS-2 planetární systém, který se velmi liší od naší sluneční soustavy,“ vysvětlil Zhang. Na jeho nedávno dokončenou disertační práci se zaměřil průzkum COCONUTS, jehož cílem bylo najít rozsáhlé společníky kolem hvězd všech různých typů blízkých Zemi.

Zachycené teplo pomáhá objevovat planetu

COCONUTS-2b je druhá nejchladnější exoplaneta, která byla dosud nalezena, s teplotou pouze 320 stupňů Fahrenheita, který je o něco chladnější než většina pecí k pečení cookies. Planeta může být zobrazena přímo díky světlu vyzařovanému zbytkovým teplem zachyceným od vzniku planety. Produkce energie planety je však milionkrát slabší než produkce sluneční, takže planetu lze detekovat pouze pomocí nízkoenergetického infračerveného světla.

„Přímá detekce a studium světla vyzařovaného plynovými obřími planetami kolem jiných hvězd je obvykle velmi obtížné, protože planety, které najdeme, mají obvykle malé oběžné dráhy, a proto jsou pohřbeny v záři světla jejich hostitelské hvězdy,“ řekl Liu , Zhangova práce. poradce. „Díky masivní orbitální separaci bude COCONUTS-2b fantastickou laboratoří pro studium atmosféry a formování mladé plynné obří planety.“

Planeta byla poprvé objevena v roce 2011 Wide Field Infrared Exploration Satellite, ale předpokládá se, že jde o volně plovoucí objekt, který neobíhá kolem hvězdy. Zhang a jeho spolupracovníci zjistili, že je ve skutečnosti gravitačně vázán na hvězdu s nízkou hmotností COCONUTS-2A, což je zhruba jedna třetina hmotnosti Slunce a asi 10krát menší.

Tma převládá

Díky své široké oběžné dráze a chladné hostitelské hvězdě bude obloha COCONUTS-2b vypadat velmi odlišně od jakéhokoli pozorovatele venku než obloha na Zemi. Den i noc budou vypadat v podstatě stejně, hostitelská hvězda se na temné obloze bude jevit jako jasně červená hvězda.

Changův objev podnítil jeho touhu pokračovat ve zkoumání exoplanet, hnědých trpaslíků a hvězd. Aspirující astronom vystudoval IfA letos v létě a postdoktorský výzkum zahájí na podzim roku 2021 u absolventa IfA Brendana Bowlera, profesora astronomie na Texaské univerzitě v Austinu.

DOI: 10,3847 / 2041-8213 / ac1123